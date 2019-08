Fortaleza tem uma das defesas mais vazadas da Série A 2019

Jogando com uma proposta das mais ofensivas, onde até o goleiro se transforma em líbero, o Fortaleza só cresceu de 2018 para os dias atuais, sendo campeão da Série B, do cearense e do Nordeste. Entretanto, com menos peças de reposição e com uma exigência maior, frente a novos adversários, o sistema tático não tem dado resposta na Série A do Brasileiro. Pelo contrário, tem sido vulnerável na defesa.

O Leão do Pici tem uma das defesas mais vazadas da elite. São 20 gols tomados em 13 jogos, ao lado de Goiás, Cruzeiro e CSA, todos com o mesmo número de gols sofridos. O quarteto só é superado pelo Fluminense (22) e Chapecoense (23). O sistema tático preocupa, pois o time conta com apenas três zagueiros: Juan Quintero, Roger Carvalho e Nathan Ribeiro. Não utiliza um volante de marcação.

Os titulares Felipe e Juninho são os jogadores que armam o time, mas sem uma pegada forte. Não utiliza meia de ofício, mas um atacante fazendo essa função, para tornar a transição mais rápida. Tudo isso parece já estar bem reconhecido pelos adversários.

Velocistas

Além disso, o Leão tem enfrentado um problema com seus jogadores velocistas, que cumprem a função de recomposição da meia cancha. Atualmente, só Romarinho está em forma para esse quesito, visto que Osvaldo e Edinho ainda estão recuperando a velha forma física que os consagrou em jogos decisivos.

Indagado sobre o assunto, o técnico Rogério Ceni falou friamente: "Com esse esquema fomos campeões da Série B, do cearense e do Nordeste", disse isso já encerrando o assunto. O Leão tem seis gols negativos de saldo na tabela.

