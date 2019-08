Fortaleza tem sequência na Arena Castelão para engrenar na Série A

O Fortaleza saiu da Vila Belmiro mais fortalecido com o empate heroico - e até improvável - diante do Santos, que fez 3 a 0 no 1º tempo. A delegação tricolor desembarcou na Capital cearense, ontem, com outra aura para iniciar uma semana decisiva com as duas próximas partidas da Série A do Brasileiro em casa: contra Goiás (1º/9) e Fluminense (7/9).

Com promoção na venda de ingressos, comercializados a partir de R$ 20 para o confronto com o Esmeraldino, a expectativa da diretoria é explorar o momento de entusiasmos da torcida para engrenar na competição. Ocupando a 15ª posição, com 18 pontos, distante cinco da zona de rebaixamento, o Leão pode usar a sequência para obter maior tranquilidade e até pleitear outros objetivos, como a Copa Sul-Americana.

O panorama é favorável porque o apoio do torcedor, de fato, tem influência no desempenho do clube. No Brasileirão, na única vez que teve duas partidas consecutivas no estádio, somou os seis pontos contra Cruzeiro (2 a 1) e Avaí (2 a 0).

Depois da sequência, o Leão só terá a oportunidade novamente entre os dias 15 e 19 de outubro, quando encara Flamengo e Grêmio, respectivamente, na Arena Castelão - sete partidas após o confronto com o Fluminense. Em 2019, o Fortaleza apresenta 68,18% de aproveitamento como mandante, totalizando 13 vitórias, seis empates e três derrotas.

"São dois times (Goiás e Fluminense) que lutam lá embaixo na tabela contra a gente, então precisamos fazer nosso papel. Sabemos que é difícil, mas acho que estamos bem contra os adversários de lá. Espero que a torcida compareça em peso para fazer uma grande festa. Vamos nos empenhar ao máximo para trazer os três primeiros pontos e pensar no Fluminense", explicou o lateral-direito Tinga.

Engrenar na Série A

Enfrentando adversários do Z-4, a equipe comandada pelo técnico Zé Ricardo pontuou em todos os duelos, vencendo três dos quatro atuais integrantes da zona: Chapecoense, Avaí e CSA. Definindo uma forma de atuar no esquema 4-3-3, com mais volantes e explorando as jogadas aéreas, o Tricolor pode aproveitar também para melhorar o desempenho como mandante no torneio nacional e se aproximar da meta estipulada para o primeiro turno.

Das cinco vitórias conquistadas na Série A, o Fortaleza obteve três em casa. Todavia, o reduto leonino também trouxe resultados amargos, como o revés para o São Paulo (0 a 1) e o Internacional (0 a 1), no que foi a estreia de Zé Ricardo e a última partida diante do torcida até então. Os resultados o classificam apenas como o 16º melhor mandante, com 10 pontos, apesar de ser dono da 5ª maior média de público, com 29.760 pagantes, superado por Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, respectivamente.

Considerando a pontuação estipulada pela diretoria tricolor como meta do primeiro turno, 25, o time pode se aproximar do que foi proposto caso obtenha as vitórias e ainda brigar por um saldo melhor no confronto com o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 16 horas, dia 15 de setembro, na rodada de fechamento da primeira metade da competição.

"A gente precisa conter um pouco da ansiedade porque vamos jogar em casa, e o Castelão sempre está cheio. Precisamos de equilíbrio e concentração para pontuar", afirmou o técnico Zé Ricardo.