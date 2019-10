Fortaleza tem sequência importante de jogos em outubro

A boa atuação do Fortaleza, em que pese ter sido derrotado pelo São Paulo no sábado passado, no Pacaembu, encheu jogadores e comissão técnica do Fortaleza de confiança para os próximos jogos na Série A do Brasileiro. O Tricolor terá uma sequência de sete jogos no mês de outubro, os quais são de fundamental importância para as pretensões da equipe de permanecer na elite.

Neste mês, dos sete jogos que terá, quatro serão fora de casa e três na Arena Castelão, sendo que quatro serão confrontos diretos: contra Chapecoense, Vasco, Cruzeiro e Avaí. Destes, apenas a Chapecoense, na quarta-feira (9), às 20h30, será em casa, dentre os confrontos contra os times que lutam diretamente para fugir do rebaixamento.

Partidas

Iniciando o mês de outubro, o Leão perdeu para o São Paulo. Fora de casa, os jogos previstos são os seguintes, além do confronto com o Tricolor Paulista: Vasco, Cruzeiro e Avaí. Em casa, serão a Chapecoense, Flamengo, Grêmio.

O técnico Rogério Ceni gostou da atuação do Fortaleza contra o São Paulo, não obstante tenha sido derrotado por 2 a 1. "Há derrotas e derrotas. Nosso time, dentro das possibilidades dele, não jogou por uma bola, mas procurou jogar de igual para igual com o São Paulo. O empate não era descartado na ocasião", disse.

O treinador do Leão ratificou o objetivo principal do seu clube, que é o de permanência no Brasileirão. "Para o próximo jogo, almejamos vencer e vamos brigar para atingir 45 pontos. Esse é o objetivo aí os 45, 44, 43, ou até 47, vão lhe permitir fugir do rebaixamento ou lutar por uma Sul-Americana".

Para o próximo jogo, existem indefinições: o atacante André Luís saiu de campo com uma pancada no tornozelo direito; o zagueiro Jackson sofreu uma pancada à altura do joelho direito e o atacante Romarinho, que nem atuou, está com um desconforto no músculo adutor da coxa.