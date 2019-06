Fortaleza tem sequência complicada até parada para Copa América

Com elenco reduzido, jogando a cada três dias e com viagens intercaladas, o Fortaleza sofre com as primeiras sete rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Ao ver a derrota do seu time para o Flamengo, no Rio, 2 a 0 pela sétima rodada da Série A, o técnico Rogério Ceni ficou um pouco desapontado com os desafios, mas espera fazer o grupo reagir, com reforços e mais tempo para treinar, durante o período em que o futebol brasileiro fará uma pausa para as disputas da Copa América.

Mal enfrentou o Flamengo, no Rio de Janeiro, a delegação tricolor viaja, na tarde de hoje, para Curitiba, onde espera outra pedreira: será o Athletico Paranaense, às 19h15, na Arena da Baixada, no jogo de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, houve empate por 0 a 0, na capital cearense.

Terminado este jogo, o Leão já se preocupará com a viagem ao Rio Grande do Sul, onde enfrentará o Grêmio, no dia 8, às 19 horas, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Antes da parada para a Copa América, o desafio será em casa contra outro gigante do futebol brasileiro, o Cruzeiro, às 21 horas, na Arena Castelão.

Como reagir

O técnico Rogério Ceni, na entrevista pós-jogo contra o Flamengo, lamentou o desgaste do grupo, com a sequência cruel de jogos a cada três dias e vislumbrou uma maneira de como reagir na competição, especialmente após a parada da Copa América.

Antes, ele fez um diagnóstico da situação atual do seu time. "Fizemos o 11º jogo no espaço de 34, 35 dias, com os deslocamentos que não são curtos. Então, assim: tempo pequeno, treinamento já não mais existe. Nós pretendemos levantar essa equipe com uma contratação ou outra e com o tempo de treino com a parada da Copa América", disse ele.

"A tabela também não nos ajudou muito, porque os adversários nessa sequência são todos pesados. Mas nós vamos lutar para fazer algum ponto nessas partidas. E já temos o confronto direto com o Athletico Paranaense, pois foi empate no primeiro jogo e vamos tentar uma oportunidade de avançar na Copa do Brasil", completou o treinador.

Duro Golpe

Um duro golpe na campanha do Fortaleza foram as contusões do centroavante Wellington Paulista e do atacante Edinho, pois ambos vinham sendo decisivos nas partidas.

Edinho sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, e o prazo de recuperação é de três a quatro semanas. O jogador já cumpriu a primeira semana de tratamento. Já Wellington Paulista voltou a sentir a mesma lesão na panturrilha esquerda, com prazo previsto de recuperação de 7 a 10 dias.

Rogério Ceni gostaria, de imediato, de que o clube contratasse pelo menos um zagueiro, mas a previsão é que venham mais dois atletas para a posição. Não há indicação de vir meio-campista, pelo planejamento traçado por ele.

Fortaleza encontra dificuldades para administrar a maratona de jogos, em competições diferentes, e para enfrentar os gigantes do futebol brasileiro, enfileirados entre as viagens desgastantes. Elenco reduzido também complica a situação