Fortaleza tem missão de ser mais efetivo contra o CSA no Castelão

O revés para o Ferroviário por 1 a 0 trouxe alerta para a sequência do Fortaleza. Apesar das 40 finalizações, “o melhor jogo da temporada”, como classificou Ceni, expôs uma dificuldade da equipe: ser efetiva. O duelo com o CSA, hoje, às 18h, na Arena Castelão, surge como chance de redenção.

Isso porque é um clássico nordestino e contra um velho algoz. Pelo Campeonato Brasileiro, os times se acompanharam em acessos até 2019, quando o Azulão foi rebaixado à Série B. E se firmar como hegemônico é um passo importante, principalmente pela oscilação nos últimos jogos.

Tudo porque o último terço do campo deve ser notado sem displicência. A missão tricolor está bem encaminhada na criação, com ultrapassagem dos laterais, meias versáteis e movimentação dos atacantes no 4-2-4. O esquema é quase orgânico, adapta-se às características do adversário.

Por isso, merece destaque. Quase sempre, vence as linhas defensivas. Mas é necessário ter poder de fogo, a vitória exige essa característica. Para uns, algo inerente ao Fortaleza, com 18 gols em 11 partidas - média de 1,6 por jogo. No entanto, o volume criado e desperdiçado requer ajustes.

O maior capítulo é o do Independiente/ARG, quando o confronto em Avellaneda, pela Copa Sul-Americana, foi crucial na eliminação leonina: Romarinho e David perderam oportunidades. Agora, é trabalhar o quesito para transformar o ímpeto técnico em superioridade no placar.

“Tivemos muita vontade de fazer o gol para sair com a vitória, mas em alguns lances poderíamos ter calma para tocar e encontrar um jogador. Todo mundo quer ajudar. Acredito que na Argentina foi a vontade, ninguém queria errar. E temos que concentrar no momento de finalizar para estarmos tranquilos”, analisou o centroavante Ederson.

Para o desafio da Copa do Nordeste, o time não conta com o meia Mariano Vázquez e o volante Michel, ambos no departamento médico, além de Felipe, suspenso. Com conjuntivite, Osvaldo é dúvida, panorama similar ao de Madson, que sofreu uma pancada na cabeça durante o jogo com o Ferroviário e foi conduzido posteriormente no hospital.

Certa é a presença do zagueiro colombiano e capitão Quintero, confirmada por Ceni. Apesar da oscilação, o jogador foi sacado nos minutos finais do último jogo para evitar o acúmulo de desgaste físico, quando Felipe foi deslocado para a função.

Ao mesmo tempo, o meio-campo também tem o volante Nenê Bonilha garantido. Após o gol no Barbalha, o atleta tem ganhado mais espaço entre os titulares do plantel.

Visitante indigesto

O CSA chega ao Castelão com a árdua missão de tentar se manter vivo na Copa do Nordeste. Na lanterna do Grupo B, o time comandado por Eduardo Baptista tem a obrigação de vencer os próximos três duelos para seguir com chance de classificação.

Assim, o primeiro passo é conseguir pontuar em solo cearense, logo contra uma equipe que tem o costume de enfrentar. O detalhe é que das últimas 13 vezes que as equipes se enfrentaram com mando do Leão, o CSA empatou três, perdeu outras três e empatou sete vezes.

“Sem a bola, nós vamos ter que marcar. Com a bola, nós vamos ter que ter personalidade. Trabalhar pra ter a bola, rodar o jogo e baixar esse ímpeto deles. Para isso, temos que ter a posse também e não abdicar de jogar, analisou o técnico Eduardo Baptista.

A expectativa é que o experiente volante Márcio Araújo, de 35 anos, possa estrear contra o Fortaleza. O atleta intensificou os treinos na parte física e foi relacionado.