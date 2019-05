Fortaleza tem crescimento vertiginoso no período de seis meses

O ritmo chega a ser até frenético para o Fortaleza, mas o que vale são os frutos colhidos pelo trabalho realizado por diretoria, jogadores, comissão técnica e torcida. Esta sim, bastante participativa, de tal modo que o Tricolor do Pici já conquistou dois títulos nos últimos seis meses, o que enche a galera leonina de motivação.

Em novembro de 2018, ao vencer o Avaí, por 1 a0, na casa do adversário, o Leão do Pici conquistava de maneira inédita para as suas cores, o título de campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Foi a conquista de um título que acrescentou até uma estrela na camisa oficial.

Em 2019, o Leão já se sagrou campeão cearense, impedindo o tricampeonato do Ceará que, para muitos, se prenunciava como certo.

Do feito conseguido em ganhar a Série B do Brasileiro, como efeito rebote, o clube alçou à condição de entrar apenas nas oitavas de finais da Copa do Brasil, na qual enfrentará o Athletico Paranaense.

Em plena disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, o Leão tem outro fator que motiva muito a torcida: a equipe venceu o Santa Cruz, por 1 a 0, na última quinta-feira, e se classificou para a final da Copa do Nordeste de 2019, um feito inédito para o clube, no novo formado da competição.

A motivação já fez com que o número de sócios-torcedores saltasse de cerca de 4 mil em 2017 para 29 mil sócios em 2019 e com previsão de aumento, por parte dos dirigentes. "Nossa meta na Série A do Brasileiro é fazer com que o clube chegue aos 35 mil sócios", disse o gestor do programa de sócios-torcedores do Leão, Gigliani Maia.

Mentalidade

Além de vários fatores, a mentalidade vencedora inculcada nos atletas pelo treinador Rogério Ceni e sua comissão técnica tem ajudado muito nesse crescimento do clube e o próprio Rogério comenta: "Sempre falo para eles (jogadores): acostumem-se a chegar em finais, a vencer, porque isso passa rápido. Você tem que criar hábito de chegar (em finais), e é o que tentamos criar no Fortaleza", afirmou o comandante tricolor.

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, em entrevista no CT Ribamar Bezerra, falou um pouco sobre esse crescimento do clube do ano de 2018 para 2019, isso sem falar no acesso à Série B, em 2017, quando tudo começou a mudar.

"É um momento feliz, do clube, da torcida, de conquistas esportivas, o que é importante. Desde o título da Série B, o Estadual deste ano, vencendo o rival, que é um grande time. Estar na Série A é uma conquista esportiva também, mas acho que passa muito pela estruturação do clube, enquanto organização, como empresa, com seus diversos departamentos", disse.

Paz lembrou que a cada quarta e domingo todos são testados. O Leão joga amanhã, às 19 horas, contra o São Paulo na Arena Castelão.