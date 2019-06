Fortaleza se reapresenta nesta terça com motivação, desafios e incertezas

O projeto para a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro recomeça na tarde de hoje no CT Ribamar Bezerra, quando o técnico Rogério Ceni receberá os jogadores do Fortaleza. Novas batalhas, novos desafios e algumas incertezas desembarcam com os atletas, que tiveram 12 dias de recesso, por causa das disputas da Copa América.

O técnico Rogério Ceni e a diretoria trabalharam no sentido de anunciar algum reforço nesse período de recesso, mas não há indicação de que contratações estejam presentes no primeiro treino da semana. A expectativa é que durante o dia a diretoria se manifeste com relação a isso. E ao invés de ser anunciada a chegada de algum jogador, o mais provável é que, ao longo da semana, seja comunicada a saída de atletas do elenco.

Júnior Santos

O primeiro que poderá sair é o atacante Júnior Santos, que foi visto no Aeroporto Viracopos, em Campinas, junto com o seu empresário, ontem. É possível que o atleta já tenha ido fazer exames médicos no Kashiwa Reysol, do Japão, que o está contratando junto ao Fortaleza. Dirigentes do Leão não se pronunciam sobre a negociação.

O segundo jogador que poderá sair essa semana do elenco tricolor é o zagueiro Patrick, que interessa ao Guarani. Como não está sendo utilizado pelo técnico Rogério Ceni, o Guarani deu um prazo até a próxima sexta-feira (28) para decidir a situação.

Lesionados

O início dos treinos mostrará se os jogadores que estavam lesionados terão condições de estar em campo, como os atacantes Wellington Paulista e Edinho e o zagueiro Roger Carvalho. Dos três, espera-seque Wellington e Roger possam participar dos trabalhos, ao passo que Edinho ainda tenha mais uma ou duas semanas para ser entregue aos treinos físicos. Entre os reforços, o meia Eduardo é aguardado.