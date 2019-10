Fortaleza se prepara para dois confrontos diretos fora de casa

A vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, no último sábado, garantiu tranquilidade ao Fortaleza. Se entrou na 27ª rodada ameaçado de cair para a zona de rebaixamento, o triunfo fez o Tricolor chegar aos 31 pontos na tabela e voltar a respirar na competição. Mas não há tempo para relaxar. Agora, o Leão do Pici terá duas verdadeiras finais pela frente, que podem tanto fazer o time se afastar ainda mais do Z-4 como ficar novamente ameaçado.

Isso porque o Fortaleza enfrentará dois adversários diretos na briga contra o rebaixamento: Cruzeiro e Avaí. Os jogos ocorrerão no próximo sábado (26) e na quarta-feira (30), respectivamente, e poderão deixar o Tricolor em dois cenários opostos.

O primeiro é de distanciamento do Z-4. Se conseguir vencer ou empatar as duas partidas, além de somar pontos na tabela, o Leão impedirá que times que estão abaixo dele e são concorrentes diretos se aproximem.

Porém, em caso de derrotas, ficará estagnado na pontuação e verá os oponentes se aproximando. Se o Cruzeiro vencer, inclusive, chega aos 31 pontos e iguala a pontuação atual do Fortaleza.

Apesar da importância dos duelos, o técnico Rogério Ceni, que não terá nenhum desfalque por suspensão, garante que a atenção deve ser a mesma de qualquer outro jogo.

"Cada vitória na Série A tem que ser muito comemorada. Tem um valor inestimável. Todos os jogos são importantes, cada um tem sua história, e esses serão mais dois de grande importância", destacou o comandante leonino, que minimizou também o fato de reencontrar o Cruzeiro, time que comandou recentemente e foi demitido após polêmicas com jogadores. "Reencontrar o Cruzeiro é como jogar contra qualquer outro time da Série A", garantiu.

O atacante Osvaldo acredita que a equipe leonina vinha jogando bem e a vitória diante do Grêmio dará tranquilidade para buscar resultados positivos em sequência.

"A gente tem jogado bem. Desde a volta do Rogério temos feito bons jogos. Acho que contra o Vasco fomos um pouco abaixo, mas o último jogo nós mostramos que temos um elenco forte. O Rogério mudou várias peças e manteve o mesmo nível dos que vinham jogando. Agora vamos jogar contra o Cruzeiro fora de casa, confronto direto. Esperamos fazer um grande jogo para que cada vez mais a gente possa se afastar da zona de perigo", disse o atacante, autor do gol da vitória diante do Grêmio.

Preparação

Sem nenhum jogo no meio da semana, o Fortaleza terá uma preparação diferenciada, que começou com folga dupla para o elenco, que não teve atividades ontem nem hoje. A reapresentação será amanhã pela manhã, e o elenco trabalhará em dois turnos. Após treinos quarta e quinta-feira, a delegação leonina viajará na sexta-feira para Belo Horizonte. Após a partida, não retorna à Capital cearense e seguirá direto para Florianópolis, visando a partida contra o Avaí.