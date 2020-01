Fortaleza se apresenta com remanescentes e poucas novidades

Depois de 29 dias sem jogos nem atividades, o período de férias do Fortaleza terminou. O Tricolor inicia hoje, oficialmente, a sua preparação para a temporada 2020. O elenco leonino se apresenta no CT de Maracanaú e trabalha já em dois turnos nos primeiro dia de exercícios no ano que começa e, de forma inédita, com poucas caras novas.

Isso porque, até então, o Leão do Pici não anunciou ainda nenhuma contratação em 2020. A única novidade já confirmada é o atacante Edson Cariús, contratado pelo clube ainda em setembro e que agora, de fato, estará integrando o elenco leonino. Ele será apresentado de forma oficial e concederá a primeira entrevista como jogador do Tricolor.

O baixo número de contratações acertadas, porém, não significa que a diretoria não esteja trabalhando em busca de reforços. As movimentações seguem nos bastidores e a tendência é que novos nomes sejam anunciados nos próximos dias. Entre eles o meia Luiz Henrique, de 20 anos, que chega contratado junto ao Flamengo.

Enquanto outros anúncios não acontecem, o elenco se reapresenta com velhos conhecidos. Além dos jogadores que já tinham contratos mais longos, o goleiro Felipe Alves (que também concederá entrevista), o zagueiro Paulão e os volantes Derley e Juninho tiveram os contratos renovados e permanecerão no clube. Além, claro, do técnico Rogério Ceni, que também renovou seu vínculo por mais uma temporada.

O comandante leonino desembarcou na capital cearense na madrugada de ontem para hoje e terá, à tarde, a primeira reunião presencial com a cúpula do Departamento de Futebol do Tricolor, juntamente com o presidente, Marcelo Paz, o diretor de futebol, Daniel de Paula Pessoa, e o executivo de futebol, Sérgio Papellin.

Na ocasião, o quarteto agilizará ainda mais os processos de contratações e tomará medidas para a logística da preparação do elenco, algo que já vinha sendo alinhado diariamente por contatos via celular.

Quanto ao grupo de jogadores, serão 24 atletas, que pela manhã realizarão exames médicos, exames laboratoriais (sangue) e cardiológicos em um hospital particular na capital cearense. No turno da tarde, já haverá treino no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, e se engana quem pensa que não haverá trabalho com bola.

Nos anos anteriores, Rogério Ceni já deu mostras que gosta de realizar trabalhos integrados, e as atividades físicas de pré-temporada contam sempre com aspectos táticos e técnicos também.



Situação indefinida

O atacante Kieza está entre os atletas que se apresentam hoje no Tricolor. Porém, o futuro do centroavante é incerto e ele pode deixar o clube em breve. O atacante tem sido alvo de interesso do Náutico, onde teve duas passagens entre 2011 e 2013.

Autor de apenas um gol pelo Tricolor do Pici em 24 jogos disputados, o atacante Kieza estará presente na reapresentação do Leão. Em 2019, o atleta defendeu a equipe de Rogério Ceni, mas não rendeu o esperado.

O atacante teve duas ótimas passagens pelo Náutico, tanto que o clube sonha em tê-lo de volta. Em 2011, quando defendeu o time pernambucano por empréstimo do Cruzeiro, o jogador marcou 27 gols em 47 partidas. Entre 2012 e 2013 Kieza marcou 16 tentos em 23 jogos.

Seu contrato com o Fortaleza vai até abril deste ano. A liberação, porém, depende do técnico Rogério Ceni, que avaliará a situação em breve.





Elenco do Leão para 2020

Goleiros:

Felipe Alves, Kennedy, Marcelo Boeck e Max Walef

Laterais:

Bruno Melo, Carlinhos, Gabriel Dias e Tinga

Zagueiros:

Jackson, Juan Quintero, Paulão e Roger Carvalho

Volantes:

Derley, Felipe, Juninho e Nenê Bonilha

Meias:

Mariano Vázquez e Marlon

Atacantes:

Éderson, Edson Cariús, Kieza, Osvaldo, Romarinho e Wellington Paulista.