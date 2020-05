Fortaleza relembra tetracampeonato e gol do Cassiano em maio

Futebol é repleto de sentimentos singulares, por vezes, conectados sem razão. Faz parte da magia do torcer, do viver e do rememorar a catarse que apenas o amor por um clube proporciona: os poucos interessados desconhecem. No começo deste mês de maio, essa linha do tempo envolve a aura do Fortaleza Esporte Clube em dois marcos na história centenária tricolor.

Conquistas que falam por si, explicam o sentido de ser Fortaleza. E datadas de dias próximos no espaço temporal dos feitos gigantes, apesar da grandeza particular. Pois ao comemorar 10 anos do tetracampeonato cearense de 2010, ontem, sábado (2), e os cinco do título Estadual de 2015, hoje, domingo (3), a trajetória do Leão do Pici coroou os momentos e os transbordou em superação.

São taças gravadas na memória e seladas no coração da Arena Castelão. Tornam-se épicas no enredo e eternas pelo desfecho dos presentes, principalmente aos portadores do vermelho, azul e branco. No maior confronto do futebol cearense, o Fortaleza tem a honra de guardar esses dois Clássicos-Rei como uma resposta às intempéries vigentes na época.

Faz parte do fruto de Alcides Santos, nada foi fácil no Pici – o tempero que agrega valor. A saga é de ressurgir, extrapolar as barreiras e simplesmente ser, seja qual for a probabilidade, o elenco, o minuto ou regulamento.

Tetracampeonato

Por isso, o primeiro título carrega o peso imaginário da mágoa. Em 2009, o Fortaleza dava início a um dos capítulos mais difíceis dos 102 anos de vida e, mesmo sem saber do vasto período que se desenhava, sentia o golpe de cair para a Série C do Campeonato Brasileiro.

O ano seguinte exigiu uma resposta, principalmente por não estar sozinho: o torcedor mais uma vez o abraçou, a “Torcida de Leais” se fez presente. Mas a caminhada foi árdua demais no Estadual.

Em um contexto com finais entre turnos, o Leão se classificou na fase inicial apenas com a última vaga do G-4, atrás de Ferroviário, Guarany de Sobral e Horizonte. No mata-mata, superou o Clássico das Cores com uma virada e se viu diante do Guarasol na finalíssima.

No minuto de abertura do 2º tempo, Valdir Papel ampliava o placar para 4 a 1 na goleada do Rubro-Negro que tinha o “Baixinho” Clodoaldo como estrela. Até que outro artilheiro brilhou, o “Homem-Raio” Rinaldo, com três gols em sete minutos para deixar tudo igual. No fim, os pênaltis alternados (5x4) marcaram a vitória leonina.

A busca efusiva pelo inédito tetracampeonato dava um passo, mas estava distante. No 2º turno, o Fortaleza sequer foi às semifinais e viu o Ceará ser campeão. Coube então ao Clássico-Rei a disputa pela hegemonia estadual.

No primeiro jogo, vitória leonina com gol de cobertura de Paulo Isidoro. O sair na frente do time de Zé Teodoro tinha pela frente um forte adversário, que tratou de se impor nos últimos 90 minutos e saiu com o triunfo por 2 a 1.

Mais uma vez, a história tricolor foi escrita nos pênaltis, dessa vez com a coroação de um nome: Fabiano. O arqueiro pegou os pênaltis de Erick Flores e Misael para fazer o Fortaleza de Paulo Isidoro e Tatu reinar entre 2007 e 2010.

Torcida esteve presente nas duas conquistas tricolores Kid Junior

Cassiano Day

Uma das decisões mais épicas do Campeonato Cearense completa cinco anos neste dia de domingo, em meio à pandemia do novo coronavírus, que não permite uma comemoração no estádio, provavelmente antes do início de uma partida do Tricolor do Pici, mas que estará viva no coração de cada torcedor tricolor.

Partida essa eternizada nas arquibancadas com a música de devoção dos tricolores: “O chapéu do Sobralense até o João Marcos levou, mas foi com o Cassiano que o teu sonho acabou”. Passagem que resume o quase inexplicável, tarefa amenizada por se tratar de futebol e do imponderável.

Naquele ano, o Ceará estava prestes a obter o pentacampeonato do Estadual, o segundo de sua história, e restava uma partida para a conquista.

E o recém-campeão da Copa do Nordeste chegava na decisão rumo à soberania. O favoritismo então foi freado por um gol aos 47 do 2º tempo, de Cassiano, para romper com a hegemonia do Alvinegro de Porangabuçu, que estava festejando até então.

Até chegar lá, o Fortaleza atravessou o Campeonato Cearense com uma forte campanha, não melhor que a do rival. Sem encontros antes da finalíssima, o Clássico-Rei se reservou ao ápice. No embate de abertura, vitória tricolor por 2 a 1 com gols de Genilson e Everton - Magno Alves descontou.

Na volta, o empate era suficiente. Os 51.002 torcedores assistiram primeiro ao golaço de Daniel Sobralense logo aos 30 do 1º tempo. Taça próxima ao Leão e, em seguida, distante, quando Ricardinho, aos 37, e Assisinho, aos 45 do 2º tempo, viraram o marcador mesmo com um atleta a menos: a Arena Castelão virou reduto de festa dos alvinegros.

Até que, dois minutos depois, Cassiano recebeu passe de Tinga e escorou para a perplexidade de quem estava nas arquibancadas: o Fortaleza recuperou o título na finitude do tempo para a nova explosão de alegria, agora tricolor. Era o título.