Fortaleza recebe 5º Campeonato Mundial de Karatê Esportivo

O Ceará é um berço de talentos das artes marciais. E no karatê não podia ser diferente. Fortaleza recebe, neste fim de semana, a 5ª edição do Campeonato Mundial de Karatê, organizado pela Federação Cearense de Karatê Esportivo (FCKE) e pela Confederação Esportiva e Educacional Brasileira de Karatê (CEEBK). A competição reúne mais de mil atletas e 32 nacionalidades diferentes até domingo (20), dentre eles 110 cearenses.

O torneio é aberto ao público e terá sete modalidades, com atletas entre 12 e 60 anos de idade. Ao mesmo tempo, a Copa do Mundo Infantil também é realizada, com caratecas entre sete e 13 anos. De acordo com o presidente da FCKE, Danilo Soares, a capital cearense recebe o torneio por seu destaque no cenário nacional do esporte.

"Uma honra muito grande receber um evento desse porte. O Ceará é atual bicampeão brasileiro. Isso nos credenciou a trazer uma programação dessa magnitude a Fortaleza. O Brasil entrou para ser o campeão mundial geral".

Para Danilo, o Brasil está entre os favoritos, ao lado da Itália, para garantir o 1º lugar.

Uma das promessas do karatê do Estado, Bárbara Quesia, de 16 anos, é hexacampeã brasileira. Atleta desde os seis anos, ela participa pela 1ª vez de um Mundial e conquistou o bronze na categoria juvenil de luta. "A competição mais esperada do ano. Tirar o 3° lugar logo no 1º dia foi muito importante".

O atleta Roberto Pantoja, 43 anos, foi 1º lugar no kata, apresentação de técnicas de ataque e de defesa, e destacou a qualidade técnica da competição. "Evento único, importante para mostrar que o Ceará tem um dos melhores níveis do mundo", relatou o campeão, acompanhado de outros dois cearenses no pódio.

O Mundial segue até este domingo (20), com o Brasil forte na categoria kumite, modalidade de luta do estilo Shokotan do karatê.