Fortaleza quer transpor o bom momento que vive, para a Série A

O Fortaleza chega à disputa da Série A do Campeonato Brasileiro com o moral elevado, após se sagrar campeão da Série B do Brasileiro em 2018 e ter se tornado campeão cearense de 2019. Além disso, o time está nas disputas da Copa do Nordeste e entrará nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Entre 2018 e 2019, o Leão manteve uma base do time que foi campeão da Série B, para o Estadual, que foi conquistado e também para a Série A do Brasileiro.

Os jogadores Marcelo Böeck, Max Walef, Roger Carvalho, Tinga, Bruno Melo, Felipe, Dodô, Marlon, Romarinho e Marcinho continuaram no grupo, mantendo o entrosamento satisfatório até então.

Rogério

A permanência do técnico Rogério Ceni, que estava nos planos do Atlético/MG, deu um status maior ao clube, que disputou a competição pela última vez em 2006. Com o Tricolor, Rogério foi campeão da Série B, ganhou o Campeonato Cearense, briga pelo título da Copa do Nordeste e vai entrar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com ele, o Tricolor só conheceu crescimento e está há 11 jogos invictos, a sua maior invencibilidade desde que assumiu o clube.

Sua liderança, conhecimento de gestão e modelo de jogo ofensivo são fatores que estão ajudando o ex-goleiro do São Paulo a conquistar resultados satisfatórios na carreira, mas sua grande meta já foi traçada pela diretoria: a permanência na Série A.

Alguns destaques do Fortaleza poderão despontar no Brasileirão. Quem vive um bom momento é o atacante Edinho. Eleito o craque do Campeonato Cearense de 2019. Outros atletas importantes são Júnior Santos, artilheiro do time na temporada com 10gols e Osvaldo, que já tem vivência na Série A.