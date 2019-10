Fortaleza precisa de três vitórias para garantir permanência na Série A

A vitória por 3 a 1 sobre o Avaí, na última quarta-feira (30), garantiu muito mais do que três pontos ao Fortaleza. No momento que o Brasileiro se afunila e chega à fase derradeira cercado de tensão, o Tricolor garantiu tranquilidade e pavimentou ainda mais o seu caminho por permanência. A conta agora é simples: o Leão do Pici precisa de mais três vitórias para assegurar a manutenção na Primeira Divisão.

Isso porque o time de Rogério Ceni chegou aos 35 pontos na tabela de classificação e terminou a rodada na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Com isso, nas nove rodadas restantes, se conquistar três triunfos, chega aos 44 pontos na tabela.

De acordo com o site Chance de Gol, especialista em estatísticas futebolísticas, o time que atingir esta pontuação tem 99,5% de chance de garantir a permanência na Primeira Divisão para o ano que vem. Pelo desempenho atual dos times que estão na zona de rebaixamento e pelos confrontos diretos, dificilmente a equipe que chegar a este número correrá riscos de queda.

Com base nisto, no cenário atual, o Fortaleza tem, de acordo com levantamento do site, apenas 1,7% de chances de ser rebaixado. No momento, o clube tem mais chances de conseguir vaga para a Copa Sul-Americana - 60,5% de probabilidade.

Mesmo assim, o técnico Rogério Ceni prega cautela e que o objetivo do Leão no campeonato segue bem claro.

"A gente luta pelo objetivo que nós queremos. Sabemos que não podemos ser campeões da competição. Nosso título é se manter na Série A. Sabíamos disso. Quiçá poder disputar uma competição internacional. Nosso maior título é nossa torcida. Nosso sonho é conquistar pontos o mais rápido possível para não brigar por vagas (do rebaixamento) no fim da competição. Diante de todas as adversidades, nosso objetivo sempre foi manter o Fortaleza na Série A", afirmou o técnico tricolor.

Jogos decisivos

As quatro próximas partidas são decisivas para as pretensões do Fortaleza na competição. Começando por amanhã. O Tricolor enfrentará o Atlético-MG, às 17 horas, na Arena Castelão. O Galo possui os mesmos 35 pontos que o time cearense, e está uma posição atrás do Leão. O time de Rogério Ceni tem, então, a oportunidade de se distanciar ainda mais do Z-4 e, de quebra, empurrar o adversário para a "zona da confusão".

Na sequência, vai enfrentar o Corinthians, na quarta-feira (6). Mesmo brigando por vaga na Libertadores, o Timão passa por momento complicado, sem vencer há sete jogos, o que poderá ser um trunfo para o Tricolor.

A terceira partida da série será contra o rival Ceará, em Clássico-Rei que poderá praticamente selar o futuro de cada um dos clubes na competição, tendo em vista que o Alvinegro também luta para se manter na Primeira Divisão.

Encerrando a sequência, o Fortaleza encara o CSA, também na capital cearense. O time alagoano está na zona de rebaixamento e vitória leonina pode complicar ainda mais a situação dos azulinos.

Ou seja, nos próximos quatro jogos, o Fortaleza fará três confrontos diretos, sendo todos na Arena Castelão, o que faz o Tricolor ter boas chances de garantir sua permanência se tiver bom desempenho diante do seu torcedor.