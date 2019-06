Fortaleza pega o Grêmio em Caxias

O Fortaleza já se tornou campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2018; sagrou-se campeão cearense e levantou o troféu de campeão da Copa do Nordeste, na Paraíba, diante do Botafogo/PB. A meta agora dos comandados do técnico Rogério Ceni é levantar outra taça simbólica, mas de fundamental importância para o clube: o de permanecer na Série A do Brasileiro.

Os desafios para chegar a esse grande objetivo do ano serão muitos, mas o clube agora está totalmente voltado para essa meta, depois de ter passado pelas competições paralelas que disputava.

Na Copa do Nordeste, o time chegou ao objetivo acima do que estava vislumbrado por todos; na Copa do Brasil, o sonho parou diante do Athletico/PR, na Arena da Baixada. Mas, diante do Grêmio, o grito sufocado na garganta dos leoninos é voltar para casa com pelo menos mais um ponto na classificação.

O Leão do Pici está na 14ª colocação, com sete pontos ganhos, enquanto o Grêmio está na zona de rebaixamento, com apenas cinco. Mas a posição deles não reflete o que será a partida, de acordo com o técnico Rogério Ceni.

"Não tem diferença nenhuma. O problema é enfrentar o Grêmio, independentemente da posição em que ele se encontre" avaliou.

O treinador do Leão vê seu time com bastante cansaço entre as competições que disputou e com dificuldades nos próximos dois jogos, antes da parada para a Copa América. Hoje, o adversário é o Grêmio e, no dia 12, às 21 horas, será o Cruzeiro, na Arena Castelão.

Novamente, Rogério deve fazer várias modificações na equipe, que já terá à disposição os atacantes Kieza e Wellington Paulista e o volante Juninho. Wellington Paulista, por sinal, fará testes para ver se será relacionado.

Grêmio

O técnico Renato Gaúcho fez mistério sobre a escalação do Grêmio e orientou treino fechado. Os volantes Michel e Rômulo não participaram do treino de apronto. Na lateral-esquerda, Cortez está machucado e Capixaba, suspenso. O atacante Diego Tardelli é dúvida para iniciar a partida.

Ficha técnica - Grêmio x Fortaleza (Campeonato Brasileiro - Série A - 8ª rodada). Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). Data: 8 de junho de 2019. Horário: 19 horas. Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF). Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA/PR) e José Reinaldo Nascimento Júnior (DF).

Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Rodriguez e Leonardo; Maicon, Montoya, Alisson, Jean Pierre e Pepê; Felipe Vizeu. Técnico: Renato Gaúcho.

Fortaleza: Marcelo Böeck; Tinga, Juan Quintero, Roger Carvalho e Bruno Melo; Felipe, Juninho, Romarinho; Marcinho, Kieza e Osvaldo. Técnico: Rogério Ceni.