Fortaleza não perdeu para nenhum time do Z-4 no Brasileirão

Ao longo das suas 38 rodadas, o Campeonato Brasileiro exige, acima de tudo, regularidade. Além da necessidade de estabelecer constância em toda a sua caminhada, é preciso competitividade para levar vantagem sobre os concorrentes que brigam pelo mesmo objetivo. Na luta para fugir da zona de rebaixamento, o Fortaleza tem um trunfo a seu favor. O Tricolor não perdeu para nenhum time que está no Z-4 e aposta neste bom retrospecto para superar o Avaí, amanhã (30), às 19h30, na Ressacada, em jogo que pode garantir tranquilidade ao time na reta final da competição.

Até aqui, o Leão do Pici realizou seis jogos contra os quatro times que estão na zona de rebaixamento e tem ótimo desempenho. Foram dois triunfos sobre a Chapecoense, uma vitória e um empate contra o Cruzeiro, um resultado positivo sobre o CSA e um outro êxito em cima do Avaí, próximo oponente.

Ao todo, são cinco vitórias e um empate, com aproveitamento de 88,9% nos duelos contra os últimos colocados do certame.

Outro ponto positivo é o equilíbrio entre o ataque e a defesa nestes confrontos. Foram 12 gols marcados contra somente três sofridos. O principal destaque é o atacante Wellington Paulista, que costuma brilhar nas partidas contra equipes do Z-4. Artilheiro do time no Brasileirão, o camisa 9 marcou cinco dos 11 gols que tem contra Chapecoense (2), Avaí (2) e Cruzeiro (1).

Os números refletem o crescimento da equipe comandada por Rogério Ceni nos momentos decisivos, quando enfrenta times que estão na zona da degola. Em casa, a estratégia do técnico leonino é de busca pelo controle da posse de bola e protagonismo. Quando atua longe dos seus domínios, geralmente prioriza maior organização defensiva, ocupação de espaços e efetividade para aproveitar os contra-ataques.

Contra o atual lanterna da competição, porém, é de se esperar postura de maior imposição, sobretudo pela necessidade de vitória. O Fortaleza está a três pontos da zona de rebaixamento e tem, contra o time catarinense, a possibilidade de garantir tranquilidade para as últimas nove rodadas.

Apesar do péssimo momento do adversário, que não vence há oito jogos, acumula quatro derrotas seguidas e já está virtualmente rebaixado, o discurso é de cautela no elenco leonino, tendo em vista que a partida de amanhã é a última cartada para o Avaí tentar permanecer com chances de não cair para a Série B.

"Do outro lado tem gente querendo vencer. Eles estão nessa situação (lanterna da Série A), mas tenho certeza que vai ser mais um jogo difícil. Temos que trabalhar bem e pensar bem no jogo. Temos que entrar bem ligados", destacou o volante Gabriel Dias.

Depois do Avaí, o Tricolor fará somente mais uma partida contra um time que está no Z-4: enfrentará o CSA, na 33ª rodada.

Porém, realizará ainda outros confrontos diretos contra times que estão lutando para não entrar na zona de rebaixamento, como Fluminense (atualmente na 16ª colocação), na 37ª rodada, fora de casa, e o Clássico-Rei contra o rival Ceará (que está em 15º), na 32ª rodada.

Contra estes dois adversários, porém, o Leão terá que melhorar seu retrospecto, tendo em vista que foi derrotado por ambos no primeiro turno do Brasileirão.

Após o jogo contra o Cruzeiro, o time cearense seguiu viagem até São Paulo, onde treinou no CT do Palmeiras, ontem. Da capital paulista, o time segue viagem para Florianópolis, em Santa Catarina.

O Tricolor se reapresentou com o atacante Osvaldo, jogador que era dúvida. Ele reclamou de dores na coxa durante o primeiro tempo contra o Cruzeiro e foi substituído.

Já o volante Felipe é desfalque certo para o jogo. O meio-campista tomou o terceiro cartão amarelo na partida contra a Raposa e cumprirá suspensão automática.