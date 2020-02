Fortaleza monitora velhos conhecidos e aguarda volante Luiz Henrique

O sonho por Gustavo acabou. O Fortaleza tentou o retorno do atacante, artilheiro do Brasil pelo clube em 2018, mas não obteve êxito. O atleta do Corinthians está em fase final de transferência para o Internacional. A questão é que o centroavante não é prioridade, foi uma chance de mercado. O apelo maior de 2020 ainda é por velocistas.

No elenco, o Leão tem três peças que funcionam como camisa 9: Ederson, Wellington Paulista e Edson Cariús. Mesmo com a formação 4-2-4 exigindo ofensividade, o arsenal não é limitado para a função. Além da conta, Gustavo Coutinho, integrado da base ao profissional e com um jogo na última temporada, ainda atua na faixa de campo.

O fato é que a experiência de trabalho com Rogério Ceni é fundamental no processo de busca por novos nomes, mais especificamente, jogadores que trabalharam com o treinador tricolor. Assim, certos profissionais permanecem no radar da diretoria leonina após temporadas de destaque.

"Tem alguns atletas do Fortaleza que sempre estarão no radar da gente. O Gustavo, por exemplo, brilhou aqui e tem o aval de todos. Por isso a procura, mas se escolheu outro clube, foi opção pessoal dele. O torcedor precisa entender. Aqui, tem as portas abertas. O Marcinho é assim também, entra no mesmo cenário dele e o empresário sabe do nosso desejo", declarou o presidente Marcelo Paz.

Dos listados, a possibilidade de retorno é difícil principalmente porque Marcinho não conseguiu a liberação junto ao chinês Chongqing Dangdai. Gustavo, no entanto, foi comunicado que não estaria nos planos da comissão técnica e passou a avaliar novas ofertas, escolhendo a do Internacional.

Assim, as buscas seguem para montagem final do elenco, que não deve perder peças em 2020. O Leão busca se reforçar com até dois atacantes de lado e trabalha com cautela. Uma nova aquisição contratual como a do atacante David, com vínculo até 2024, também é estudada.

O que está distante são as cifras. O atleta foi a maior compra da temporada e do futebol cearense, com R$ 5 milhões, em montante que não será repetido pela diretoria. Respeitando o planejamento responsável e os gastos do orçamento, o investimento em qualquer jogador será menor.

Próxima chegada

O volante Luiz Henrique desembarca na capital cearense nesta terça-feira (18) para reforçar o Fortaleza. Natural do Rio de Janeiro e cria da base do Flamengo, o atleta assina contrato por duas temporadas e terá 60% dos direitos federativos pertencentes ao clube - os outros 40% ficam com o time rubro-negro.

O acerto está selado desde o início de janeiro, quando o jogador aceitou a proposta tricolor. A apresentação tardia é motivada pela diretoria carioca, que resolveu utilizá-lo nas primeiras rodadas do Estadual enquanto o plantel profissional encerrava as férias.

Ao todo, Luiz Henrique participou de duas partidas, totalizando 135 minutos. A contratação sana qualquer necessidade de outros meio-campistas, com o foco dos reforços sendo o sistema ofensivo. Como característica, atua pelo lado esquerdo e tem potencial para ajudar na criação das jogadas.