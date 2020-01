Fortaleza ganha novas opções táticas e pode mudar no Clássico-Rei

O cenário ainda é de testes, mas o Fortaleza passou com méritos pelo primeiro teste de 2020: mudar o esquema 4-2-4. A equipe que venceu o Caucaia, pela abertura da 2ª fase do Campeonato Cearense, tinha a missão de ser efetiva de forma diferente e assim a fez, com destaque para o meia Mariano Vázquez e o atacante Edson Cariús, recém-chegado.

O saldo é positivo porque o apresentado no Estádio Presidente Vargas traz dúvidas na montagem do elenco. Com apenas Romarinho e Osvaldo disponíveis entre os atacantes de lado, a preservação fez o Leão atuar com três volantes (4-4-2), e até na formação de 2018, quando conquistou a Série B jogando no 4-3-3.

Em tese, os resultados não são definitivos, trata-se do início do ano, período de condicionamento físico e entrosamento. Só que reforçam as qualidades de um elenco multitarefa, com chance de alteração inclusive no Clássico-Rei de sábado (1º), na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste.

Isso porque a estreia na temporada foi longe do ideal, com empate em 0 a 0 no Barradão diante do Vitória/BA. Na ocasião, o time escalado foi Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero e Bruno Melo; Juninho e Felipe; Marlon, Osvaldo, Wellington Paulista e Romarinho.

O mecanismo foi o padrão, mas sobre arranjos. A exemplo de Marlon na ponta, um meia que tem mais atributos defensivos que ofensivos, o que dificulta o avanço na lateral. Assim, a reestruturação passa pela escolha de um nome mais agudo, cujos candidatos principais são justamente a dupla diante do Caucaia.

Formação ideal

O primeiro na análise é Cariús, artilheiro do Campeonato Cearense de 2019. Nato camisa 9, o jogador tem bom domínio de área, porte físico e pode atuar ao lado de Wellington Paulista em função similar a que Kieza desempenhava antes de partir para o Náutico.

A entrada é, para além de um voto de confiança pelo gol marcado, um desafogo para Romarinho, que pode deixar a função de segundo atacante e retornar ao posto de atacante de lado, o habitat natural.

Pela intensidade da partida, que contará com maior público tricolor devido mando de campo, o Fortaleza terá que optar pela manutenção ou uso das ideias táticas aplicadas frente ao Caucaia - em todo caso, há substitutos disponíveis no plantel.

"Cada sistema cansa mais um tipo de jogador. Quando são três volantes cansamos muito os laterais, então a gente joga de acordo com as peças que tem para não ter lesões. Modelamos o time conforme as possibilidades disponíveis", explicou Ceni.

No âmbito das mudanças, quem pede passagem é Mariano Vázquez. Na função de camisa 10, brilhou no PV com uma assistência e muita mobilidade. O setor para ocupação também é o posto inicial de Marlon, no entanto, o argentino atuou bem quando exigido como 2º volante.