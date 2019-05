Fortaleza fica sem atacante Edinho em jogos decisivos da temporada

Com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, atacante tem sido decisivo nos jogos do Fortaleza, mas a dor na perna o tirou da decisão da Copa do Nordeste, contra o Botafogo/PB, o que fará Ceni mudar o sistema tático

Se o Fortaleza é um time que atua sempre propondo o jogo, essa sua característica sofreu um duro golpe no empate por 1 a 1 frente ao Vasco da Gama, domingo passado, na Arena Castelão, pela 6ª rodada da Série A. O meia-atacante Edinho sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e já deve desfalcar a equipe no jogo de amanhã, às 20 horas, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba, contra o Botafogo/PB, pela decisão da Copa do Nordeste.

O clube manteve segredo sobre a situação real do atleta até 24 horas depois da partida, mas ele não reúne condições para estar em campo amanhã. "Eu ainda não sei o que ele teve, mas tem todas as características de uma lesão muscular, tipo contratura, talvez. É um jogador que irá fazer muita falta", comentou Rogério Ceni, em entrevista.

Produtivo

Na temporada de 2019, Edinho tem sido o jogador com maiores números de produção por parte do Fortaleza, a começar pelas partidas jogadas. O baixinho é o jogador que mais atuou com a camisa do Leão do Pici neste ano. De 29 jogos que seu time realizou, ele disputou 28 deles, sempre em produção alta. Já são seis gols marcados por ele em 2019, mas uma de suas principais características tem sido as assistências para os companheiros.

Edinho tem 24 assistências para finalização. Ele é o atleta que mais produz jogadas ofensivas do time. Ele também finalizou em 17 outras oportunidades, somando-se todas as competições que o Fortaleza está disputando ou já disputou no ano de 2019.

O atleta também tem uma assistência para gol, ocorrida na vitória do Leão sobre o Botafogo/PB, no compromisso de ida pela final da Copa do Nordeste, na última quinta-feira (23).

Substituto

O técnico Rogério Ceni está com as mãos na cabeça para ver como irá substituir Edinho nos próximos jogos. O atleta vinha atuando ora como meia, ora como atacante de velocidade pelos lados.

A entrada de outro jogador poderá mudar a forma de jogar do Leão, e o primeiro substituto provável é o meia Dodô, que é um jogador que cadencia o jogo e atua como articulador. Não é um condutor de bola, como Edinho faz para quebrar as linhas adversárias. Outra opção seria lançar o atacante Romarinho na função, porém, um pouco fora de suas características.

A delegação do Fortaleza viaja na tarde de hoje para quatro jogos fora de casa. Além do Botafogo/PB, o Tricolor encara ainda o Flamengo, o Athletico/PR e o Grêmio, nesta ordem de partidas.