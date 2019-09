Fortaleza fecha o turno da Série A fora de casa contra o Bahia

Dentre os grandes duelos do futebol nacional, é a vez de os tricolores nordestinos medirem força. Hoje, às 16 horas, o Fortaleza tem pela frente um clássico regional contra o Bahia na Fonte Nova. Válido pela 19ª rodada da Série A do Brasileiro, o confronto marca o encerramento do 1º turno do certame.

Vindo de uma derrota indigesta para o Fluminense em casa, é longe do torcedor que o Leão vai precisar se reerguer. Com 21 pontos, em 12º colocado, o clube não tem chances de entrar na zona de rebaixamento em caso de revés - está seis distante do Fluminense, primeiro integrante do Z-4.

A margem é importante para a sequência da competição, mas não significa entrar despretensioso no duelo. Foi como visitante que o Fortaleza conseguiu empates heroicos com Atlético/MG (2x2) e Santos (3x3). Para o duelo com o Bahia, em especial, será o primeiro embate em Salvador - pela Copa do Nordeste, as equipes se enfrentaram nesta temporada em jogo que terminou por 2 a 2 na Arena Castelão.

No entanto, enfrentar o outro tricolor traz uma baixa automática para a equipe. O volante Juninho, líder leonino em finalizações com bola parada (8) e assistências (3), não joga devido cláusula contratual, uma vez que está no Fortaleza cedido pelo Bahia até dezembro. A outra ausência é Nenê Bonilha, que se recupera de uma contusão no adutor da coxa esquerda.

Sem as peças que contribuem na saída de bola, Zé Ricardo esboçou um plantel titular inédito, desta vez, apostando na saída de um atacante para a entrada de um meia. Migrando o sistema tático para o 4-4-2, o time treinou com Marlon e Mariano Vázquez juntos na criação, sacando André Luís, que começou as últimas duas partidas.

Mantendo Wellington Paulista, artilheiro tricolor com cinco gols, a dúvida então fica por conta do companheiro do setor, que será um velocista. Os atacantes Edinho, Felipe Pires, Osvaldo e Romarinho disputam a vaga, tendo em vista que todos tiveram chances com Zé Ricardo.

"Temos que acreditar, assim como fizemos contra o Santos, contra a Chapecoense. Não podemos deixar os caras jogar, temos que impor nossa qualidade frente ao torcedor na Fonte Nova. Procurar ser agressivo para sair com uma vitória ou um empate", declarou Osvaldo.

Anunciado como reforço, Matheus Vargas está regularizado par a partida. O meia ex-Ponte Preta assinou contrato até 2021, com o Leão adquirindo 50% dos direitos econômicos.

Pressão em casa

O Bahia chega na partida defendendo uma invencibilidade de oito confrontos, sendo três triunfos consecutivos. Na 7ª posição, com 30 pontos, a equipe dirigida por Roger Machado tem como pretensão um resultado positivo para tentar entrar no G4 e brigar pela Libertadores.

O treinador terá todo o elenco à disposição, já que o atacante Artur, cearense e revelado na base do Ceará, garantiu estar 100% após uma contusão muscular e foi relacionado para a partida.