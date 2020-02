Fortaleza faz teste final contra Santa Cruz antes de jogo da Sula

Os testes para o histórico confronto contra o Independiente, pela estreia do Fortaleza na Copa Sul-Americana, na quinta-feira (13), se encerram hoje. Contra o Santa Cruz, o técnico Rogério Ceni tem a chance de rodar ainda mais o elenco, poupando os principais atletas para o jogo na Argentina, testando outras alternativas.

Embora a manutenção do título da Copa do Nordeste seja uma das prioridades do clube, a expectativa para a 1ª partida de um time cearense fora do Brasil por uma competição oficial pesa muito para a torcida que vai acompanhar a última missão do Tricolor, às 16 horas, na Arena Castelão, antes do embarque para terras hermanas, na terça-feira (11).

Para o Ceni, o foco contra o Santinha se mantém, apesar do peso do embate na Sula. "Serão as últimas experiências para escolher quem tem a melhor condição física dentro do sistema que gostamos para jogar contra o Independiente. Precisamos dessa vitória contra o Santa Cruz, porque, se não, ficamos para trás e não conseguimos mais nos recuperarmos na competição".

Na última quarta-feira (5), o Fortaleza goleou o Atlético/CE com uma formação praticamente reserva, com os extremos Osvaldo e Romarinho entrando somente na 2ª etapa para incendiar a partida do Campeonato Cearense, garantindo o resultado de 5 a 0 que deixou o Tricolor líder.

Diante do adversário local, Ceni optou por um 4-3-1-2, com Mariano Vázquez flutuando por trás de Edson Cariús e de Wellington Paulista e à frente de Michel, Nenê Bonilha e Marlon. Uma estratégia que deu mais controle ao meio- campo, liberando os laterais Tinga e Bruno Melo, que atuaram quase como pontas.

"Enquanto não tivermos esses velocistas, em alguns jogos vamos usar esse sistema para poupar jogadores. Em alguns, vamos arriscar por não tê-los", revelou o treinador.

Rodízio

Contra o oponente pernambucano, novamente a formação mista deve ser escolhida, mas sem o zagueiro Juan Quintero, expulso no Clássico-Rei da rodada passada.

O rodízio do grupo é sinal positivo para alguns jogadores, como o lateral esquerdo Bruno Melo, que marcou um dos gols no jogo passado pelo Cearense. "Ano passado, ele (Ceni) fez do mesmo jeito e deu certo. Creio que ele coloca todo mundo em ritmo. Isso só faz crescer o elenco do Fortaleza".

Santa Cruz

O adversário deste sábado também enfrenta dificuldades com a falta de peças, num elenco reduzido de 20 atletas, muitos vindos da base. O técnico Itamar Schülle tem poucas opções para variar as formações, tendo disputado seis jogos nos últimos 19 dias, média de uma partida a cada três dias. Para corrigir esse problema, o clube anunciou o reforço do centroavante Victor Rangel, ex-Botafogo, para fazer dupla com o destaque da equipe, o atacante Pipico, que esteve em campo em todos os minutos do Santa Cruz no ano.

Apesar do desgaste já no começo da temporada, o Santinha levou somente dois gols nos seis confrontos que teve em 2020, mostrando um sistema defensivo forte, que promete dar trabalho ao Leão.