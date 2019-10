Fortaleza estreia terceiro uniforme em partida contra o Flamengo; veja imagens

O duelo entre Fortaleza e Flamengo contará com uma novidade para o Tricolor do Pici. A equipe estreia o novo terceiro uniforme em campo nesta quarta-feira (16). O modelo foi nomeado como "Tríplice" em alusão às conquistas da Série B do Campeonato Brasileiro 2018, do Campeonato Cearense 2019 e da Copa do Nordeste 2019. Confira abaixo as imagens do novo uniforme.

Gustavo Simão/FortalezaEC

Gustavo Simão/FortalezaEC

Gustavo Simão/FortalezaEC

A pré-venda do novo uniforme para os torcedores será nesta quarta (16), durante a parte com o Flamengo, nos setores Bossa Nova, Especial e Premium da Arena Castelão. O uniforme será comercializado nos modelos masculino, feminino, infantil e juvenil. A compra também pode ser feita pela internet.

Fortaleza e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 20h, na Arena Castelão. Jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro