Fortaleza estreará em 2020 com formação semelhante à de 2019

O mês de janeiro vai chegando ao fim e, concomitantemente, o período de pré-temporada também vai se encerrando. Para o Fortaleza, a bola está perto de rolar para valer e este é o momento em que o técnico Rogério Ceni realiza os últimos ajustes para 2020. No sábado, 25, o Tricolor entrará em campo para enfrentar o Vitória (BA), às 16 horas, em Salvador. E na estreia da temporada, o torcedor verá um Fortaleza com formação e identidade bem parecidas com as utilizadas em 2019.

Afinal de contas, o elenco atual é praticamente todo formado por jogadores que já estavam no clube no ano passado. É o caso de 22 dos 25 atletas do grupo.

As únicas três novidades são o zagueiro João Paulo, o volante Michel e o atacante Edson Cariús, jogadores contratados e que estão integrados ao elenco.

Com isso, é certo que o técnico Rogério Ceni iniciará o ano com um modelo de jogo que já utilizava na temporada passada, atuando, prioritariamente, no esquema 4-2-4, com quatro atacantes.

A provável formação para a partida contra o rubro-negro baiano é composta por Felipe Alves, Tinga, Quintero, Paulão e Bruno Melo; Felipe e Juninho; Marlon, Romarinho, Osvaldo e Wellington Paulista. Esta foi a base do time que terminou o Campeonato Brasileiro em 2019.

Para o lateral-direito Tinga, a manutenção da maioria dos jogadores e também do treinador do ano passado são pontos determinantes para que o Fortaleza possa ter sucesso na atual temporada.

"A gente está um passo à frente das demais equipes porque manteve mais de 80% do time. Então todo mundo já sabe onde que toca a bola, já conhece os companheiros. Isso aconteceu na pré-temporada. Na primeira semana, o time já estava entrosado. Então acho que isso vai ajudar muito, ainda mais no começo, quando as outras equipes ainda estão contratando... A gente vai aproveitar esse início para já ir com tudo e conquistar as vitórias", declarou o camisa 2.

Preparação firme

Intensificando a preparação para a estreia, ontem, o Tricolor realizou jogo-treino contra o Caucaia, no Pici, e goleou por 7 a 0. A atividade foi realizada com portões fechados, mas a reportagem apurou que os gols foram marcados por Edson Cariús, Ederson, Tinga, Felipe, Osvaldo, Wellington Paulista e Paulão. Aliás, a formação (citada acima) atuou em parte da atividade com apenas uma mudança: Gabriel Dias no lugar de Tinga. Já em outra parte, a equipe foi composta por Marcelo Böeck, Tinga, Jackson, João Paulo e Carlinhos; Derley, Nenê Bonilha e Michel; Vázquez, Edson Cariús e Ederson.

O Fortaleza seguirá os trabalhos até sexta-feira (24), data em que a delegação leonina embarca para Salvador.

Contratação

O Tricolor anunciou, ontem, a quarta contratação para a temporada 2020. O meio-campista Luiz Henrique, de 20 anos, revelado na categoria de base do Flamengo, reforçará o Leão até dezembro de 2021.

Entretanto, ele só se apresentará ao clube cearense no início de fevereiro, ao fim da Taça Guanabara. Enquanto isso, disputará o campeonato carioca pelo rubro-negro.