Fortaleza entra em campo com uma formação que busca espaço

Ser titular no Fortaleza não é missão simples. Com Rogério Ceni, o nível de exigência é muito alto e qualquer jogador do elenco que queira assumir uma das 11 vagas na equipe principal deve provar que merece. Para isso, terá que aproveitar bem as oportunidades que tiver nos treinamentos do dia a dia e, sobretudo, nos jogos que são feitos.

Uma dessas grandes chances será dada hoje, às 20 horas, quando o Tricolor entrar no gramado do Estádio Frei Epifânio, em Imperatriz, no Maranhão, para enfrentar o time da casa.

Pela logística da viagem que realizou para enfrentar o Independiente, no jogo de ida da 1ª fase da Copa Sul-Americana, os jogadores do Leão do Pici tiveram pouco tempo de recuperação. Entre o desembarque na Capital cearense realizado na madrugada de sábado e a viagem ao interior maranhense, na tarde de ontem, só houve tempo para um treino. O desgaste ainda é sentido.

Portanto, no confronto de hoje, válido pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, o treinador utilizará uma equipe bem diferente da que atuou em Avellaneda, com a grande chance de que nenhum dos titulares daquela ocasião inicie a partida. A única exceção é o zagueiro Juan Quintero, que foi expulso e, inclusive, não poderá atuar no jogo de volta contra os argentinos.

Aproveitamento

Engana-se, porém, quem pensa que isto representa uma equipe desqualificada. Normalmente chamado de "time alternativo", a formação contará com jogadores como o goleiro Marcelo Boeck, o lateral-direito Tinga, o lateral-esquerdo Carlinhos, o volante Nenê Bonilha e o atacante Edson Cariús estarão em campo.

O centroavante, inclusive, é um dos que têm aproveitado muito bem as chances que recebeu. Nas duas partidas que fez como titular, marcou dois gols e já é um dos atletas que mais balançaram as redes pelo time no ano.

Ederson

Uma das principais novidades deve ser a volta de Ederson. Recuperado de dores musculares, o meia-atacante deve retornar já no time titular para desempenhar função de "camisa 10", em um esquema diferente que o técnico Rogério Ceni tem utilizado no começo da temporada, um 4-4-2 com losango no meio de campo.

O atleta já vinha de longa recuperação após uma cirurgia que lhe deixou fora de quase toda a Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Neste modelo, Derley fica como o homem de sustentação, Nenê Bonilha mais pela esquerda, Marlon pela direita e Ederson avançado. A tendência, então, é que Ceni escale o Fortaleza com Marcelo Boeck; Tinga, Quintero, Jackson e Carlinhos; Derley, Nenê Bonilha, Marlon e Ederson; Edson Cariús e Wellington Paulista.

Invicto

O Fortaleza está invicto na competição regional até aqui. Em três jogos realizados, venceu um e empatou dois. Se triunfar hoje, o Tricolor terminará a 4ª rodada na liderança do Grupo A.