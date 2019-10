Fortaleza enfrenta o lanterna Avaí com missão de se afastar do Z-4

Restando somente 10 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, a calculadora se torna fiel companheira dos torcedores espalhados pelo País. Nas contas para fugir do rebaixamento, a torcida do Fortaleza sabe que há jogos cruciais, em que não se pode tropeçar nem desperdiçar pontos de forma alguma. O primeiro deles é hoje, contra o lanterna Avaí. Quando a bola rolar, às 19h30min, no Estádio da Ressacada, o Leão do Pici sabe que, mesmo fora de casa, terá a obrigação de triunfar para garantir tranquilidade na competição.

Isso porque a distância para a zona de rebaixamento é de somente três pontos. Se não conseguir voltar de Florianópolis com a vitória, o Tricolor tem grandes chances de ver a vantagem para o Z-4 diminuir ainda mais (ou até acabar de vez) dependendo dos outros resultados da rodada.

Por outro lado, com uma vitória, o Leão pode ampliar a distância para o Z-4 para seis pontos e ganhar até duas posições, o que dimensiona a importância de obter três pontos em Santa Catarina.

A pressão é ainda maior pelo momento vivido pelo adversário. Sem vencer há oito jogos e com quatro derrotas seguidas, o Avaí é o último colocado do Brasileirão, com somente 17 pontos, e está virtualmente rebaixado. Se for derrotado hoje, poderá dar adeus às chances de manutenção na Primeira Divisão.

Pelo cenário, nem mesmo o empate pode ser visto como positivo, o que garante necessidade de imposição do time de Rogério Ceni, que deverá apresentar postura diferente da que teve no Mineirão. O treinador, por sinal, fará mudanças na equipe.

Sem contar com o volante Felipe, suspenso por ter sido advertido com o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro, o comandante leonino irá optar por Nenê Bonilha ou Araruna no meio de campo. Outra mudança provável é no setor ofensivo. O atacante Osvaldo sentiu dores musculares na coxa direita durante o primeiro tempo contra o Cruzeiro e foi substituído. Embora tenha treinado ontem, o camisa 11 é dúvida para o duelo. Se não tiver condições de atuar, Marlon, Edinho e Felipe Pires aparecem como prováveis substitutos.

Reencontro especial

A partida de hoje marca o retorno do Tricolor ao Estádio da Ressacada, que ficará pra sempre na história leonina. Não é pra menos. Afinal, foi lá que o Leão do Pici, no ano passado, foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro.

O título veio na tarde de 10 de novembro de 2018, em duelo válido pela 36ª rodada da competição. Na Ressacada, o Fortaleza festejou, portanto, com duas rodadas de antecedência.

O gol da partida foi marcado nos acréscimos. Aos 49 minutos do 2º tempo, Rodolfo invadiu a área e soltou uma bomba para fazer 1 a 0 e soltar o grito de "campeão", coroando a campanha leonina que tinha, até então, 20 vitórias, oito empates e oito derrotas.

Dos jogadores que atuaram naquela partida, oito fazem parte do atual elenco do Fortaleza: os laterais Bruno Melo e Tinga, o zagueiro Roger Carvalho, os volantes Nenê Bonilha e Derley, o meia Marlon e os atacantes Éderson e Romarinho. Destes, Roger e Éderson não estarão à disposição.

O defensor, assim como o atacante, terá seu contrato com o Tricolor renovado até o fim de 2020, em acerto que deverá ser divulgado em breve.