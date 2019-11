Desde que o Brasileirão começou a ser disputado com 20 equipes, 45 pontos é historicamente a marca para garantir um time na próxima temporada. Se vencer, hoje, o Inter em Porto Alegre, o Leão conseguirá alcançá-la

A torcida do Fortaleza pode respirar aliviada, hoje, caso o Tricolor vença o Internacional, no Beira Rio, às 19h. Os três pontos fariam o time cearense chegar aos 45 pontos, pontuação média que garantiu a permanência das equipes no Brasileirão nos últimos anos.

Nesta 34ª rodada da Série A, o Leão do Pici tem 0,08% de chance de cair para a 2ª divisão, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG. O grupo treinado por Rogério Ceni tem mais probabilidades de garantir vaga na Copa Sul-Americana (86,8%), estando atualmente na 12ª posição na tabela. Contra o Inter, o Leão busca sua 3ª vitória consecutiva, após duas ótimas exibições nas vitórias no Clássico-Rei e contra o CSA, em casa. A equipe gaúcha luta para subir ao G-6, de onde está a três pontos de distância.

O time treinado por Zé Ricardo, que comandou o Leão neste Campeonato por sete rodadas, embora fique menos tempo com a bola nos pés do que na época de Odair Hellmann, mantém uma média de 13,3 finalizações por partida.

O Inter atua em um 4-2-3-1 que exerce forte pressão contra o adversário para recuperar a bola, confiando na força física de seus atletas. Para o duelo deste domingo, o atacante Paolo Guerrero volta aos titulares, desempenhando papel de pivô muito bem no comando do setor ofensivo dos gaúchos.

Ausências na zaga

Rogério Ceni tem dois desfalques contra os colorados: os zagueiros Paulão (por questão contratual, já que o Inter tem seus direitos federativos) e Jackson (lesionado). Quintero e Adalberto devem ser titulares no miolo da defesa, com este último, mais lento, preocupando por só ter jogado durante 49 minutos neste Brasileiro.

Apesar da zaga improvisada, o Tricolor de Aço está entre as equipes mais efetivas na Série A. De acordo com levantamento feito pelo GloboEsporte.Com, 10,6% das finalizações feitas nos 33 jogos até aqui foram convertidas em gol. Somente Grêmio (11,7%) e Flamengo (14,1%) superam o time de Rogério Ceni neste quesito.

O curioso é que o Fortaleza é o 3º que menos finaliza na competição, com média de 8,6 por jogo, à frente de Botafogo e de CSA. O dado ressalta a qualidade ofensiva do ataque tricolor, com Wellington Paulista sendo o destaque com 13 gols.