Fortaleza enfrenta o Fluminense e tenta a segunda vitória seguida

Segundo jogo sem derrota, vitória sobre um adversário direto e entrada na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. O Fortaleza conseguiu tudo isso no trunfo por 2 a 0 sobre o Goiás, no último domingo, e é no embalo dessa crescente que o time volta a campo para enfrentar outro adversário direto. O oponente hoje é o Fluminense, às 17 horas, na Arena Castelão, em duelo que pode fazer o time se consolidar entre as vagas para a competição internacional.

Em caso de vitória, o Tricolor se garante mais uma rodada na zona da Sul-Americana e ainda pode ganhar até duas posições (dependendo de tropeços de Botafogo e Grêmio). Mais que isso, tem a possibilidade de abrir até nove pontos para a zona de rebaixamento.

A importância de vitória aumenta ainda mais considerando o adversário. Na 18ª colocação, com 12 pontos, o Fluminense luta para tentar sair da zona de rebaixamento. Triunfo leonino representa ainda manutenção do oponente entre os últimos colocados.

"Se a gente conseguir êxito, abrimos 12 pontos do Fluminense. Isso representa quatro rodadas. É uma gordura boa que a gente consegue em cima de um adversário direto. Sabemos que o Fluminense é uma grande equipe, que tem grandes jogadores, e pode ser que o quadro deles na tabela mude em breve com o novo treinador. Por isso temos que estar focados", destacou o volante Juninho, que deve retornar ao time após suspensão.

A tendência é que o Camisa 55 forme dupla com Felipe na volância, tendo ainda Mariano Vázquez no setor de armação do meio de campo. Outro retorno é o de Carlinhos na lateral-esquerda.

No resto, a tendência é que o técnico Zé Ricardo não faça alterações em relação ao time que atuou na última rodada.

A certeza é de ótimo público no Castelão. Na última parcial divulgada pelo Fortaleza, ontem, o clube comunicou que 24.558 torcedores estavam garantidos para a partida. Foram 14.054 check-ins feitos pelos sócios-torcedores, enquanto a carga de ingressos vendidos foi de 10.504.

Flu em crise

Vindo de três derrotas seguidas, o time carioca enfrenta crise pesada. O técnico Oswaldo de Oliveira, que chegou para substituir o demitido Fernando Diniz, ainda não venceu nenhum jogo e tem a árdua missão de salvar a equipe do rebaixamento.

A tentativa é de reação imediata para ganhar fôlego no péssimo rendimento até aqui. O Flu é o time que mais perdeu no Brasileirão, com 10 derrotas, e tem ainda a 3ª defesa mais vazada da competição, com 26 gols sofridos. Dois a menos que a Chapecoense, pior equipe no quesito.