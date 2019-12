Fortaleza enfrenta o Fluminense de olho em vaga na Libertadores

Um sonho que já foi utópico, hoje, não é mais. Nem o mais otimista torcedor do Fortaleza imaginaria que, no retorno à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro após 13 anos, o Leão do Pici chegaria à 36ª rodada com chances de classificação para a Taça Libertadores. É isso mesmo! E quando pisar no gramado do Maracanã, às 21h30min, para enfrentar o Fluminense, o Tricolor terá uma possibilidade real de seguir vivo nesta luta e fazendo história em 2019.

Com a melhor campanha de um time cearense no atual formato da Série A já garantida, bem como a inédita vaga para a Copa Sul-Americana, o Fortaleza passa a traçar objetivos mais ousados para as últimas duas rodadas do torneio.

Na 9ª colocação, com 49 pontos, o Leão tem apenas quatro pontos de distância para o Corinthians, que está uma posição acima e é o último time na zona de classificação para o maior torneio do continente.

Triunfo no Rio de Janeiro e tropeço do Timão (que enfrentará o rival Ceará, às 19h30), pode fazer o Fortaleza se aproximar ainda mais do concorrente paulista e chegar à última rodada com boas possibilidades de conquistar a vaga.

"Tem a possibilidade de a gente conquistar essa vaga, então vamos sonhar. Feliz em estar vivendo esse momento. A equipe vem crescendo nos últimos jogos, temos um grupo de guerreiros, que tem fome de vencer. E agora vamos buscar mais. Tá difícil (a vaga na Libertadores), mas temos que ter esperança. Estamos a quatro pontos do Corinthians, eles têm um jogo difícil, nós também, e nessa próxima rodada vai definir. Mas vamos sonhar a cada jogo com coisas grandes", destacou o atacante Osvaldo.

Crescimento decisivo

O momento do Leão, de fato é muito bom. Não à toa que o Fortaleza é o dono da 4ª melhor campanha nos últimos 10 jogos da Série A.

Foram seis vitórias, três empates e somente uma derrota, com 70% de aproveitamento dos pontos conquistados.

O Leão do Pici fica atrás somente de Flamengo, Athletico-PR e Grêmio, todos na parte de cima da tabela. O time carioca já foi campeão com antecedência, enquanto o Furacão é o 5º colocado e a equipe gaúcha está em 4º lugar.

Um fator determinante para isso tem sido o desempenho ofensivo do Fortaleza. Neste período, foram 20 gols marcados, com o 2º melhor ataque nos últimos dez jogos, ficando atrás somente do Flamengo, que balançou as redes adversárias 25 vezes.

O desempenho evidencia consistência, competitividade, efetividade e, sobretudo, maturidade da equipe comandada por Rogério Ceni, que tem crescido na hora certa, de afunilamento do campeonato, e chega à reta final colhendo frutos dos seus próprios méritos.

As únicas mudanças que Rogério Ceni deverá promover na equipe são as entradas do volante Felipe e do atacante Wellington Paulista. O meio-campista cumpriu suspensão automática na última rodada e o camisa 9 foi poupado.

Flu em tensão

Ao contrário do Fortaleza, o Fluminense não vive bom momento. Apesar de ter garantido a permanência na Série A com antecedência, após a derrota do Cruzeiro, na última segunda-feira, o clube vive dias turbulentos.

Ontem, o elenco do Fluminense retomou a cobrança por salários atrasados. O clube está próximo de completar três meses de atrasos com atletas e funcionários.

O meia Paulo Henrique Ganso, que segue em tratamento de lesão na coxa esquerda, está fora da partida de hoje, no Maracanã.