Fortaleza enfrenta o Avaí para subir na tabela

Após 31 dias sem o clube do coração, o torcedor do Fortaleza vai poder matar a saudade da equipe e da Arena Castelão hoje, às 17 horas, diante do Avaí, pela 10ª rodada da Série A do Brasileiro. O duelo coloca à prova o trabalho durante a pausa da Copa América e gera pressão por resultado positivo contra um rival direto.

É verdade que o time catarinense é o lanterna, com quatro pontos, mas os comandados de Rogério Ceni estão apenas seis à frente, na 14ª colocação, e vivem momento de reconstrução. No elenco, o Tricolor perdeu cinco peças de forma oficial - o zagueiro Patrick, o meia Dodô e os atacantes Júnior Santos, Marcinho e Matheus Alessandro - e pode ter a lista de desfalques ampliada para o confronto.

Sem treinar junto do grupo, o volante Araruna e o atacante André Luís são dúvidas e serão reavaliados pelo departamento médico antes do jogo. O primeiro foi diagnosticado com tendinite no joelho, enquanto o centroavante recebeu uma pancada no mesmo membro e ficou com dores.

Outra possível ausência é a do meia argentino Mariano Vázquez, único reforço anunciado durante a pausa. O clube corre para regularizá-lo no BID a tempo da partida. Quem também deve ser poupado é o atacante Edinho, que voltou a sentir desconforto muscular na coxa direita. Por fim, o zagueiro Nathan, expulso na vitória sobre o Cruzeiro, pela 9ª rodada, cumpre suspensão automática.

O momento é bem diferente do último encontro entre as equipes. Em novembro de 2018, o Leão foi ao Estádio da Ressacada, em Santa Catarina, e venceu o Avaí por 1 a 0, com gol de Rodolfo, conquistando o título inédito da Série B. Ao longo da história, o Fortaleza venceu cinco vezes, empatou quatro e perdeu três.

Soluções táticas

Ceni ensaiou a manutenção do esquema 4-4-2, priorizando os quatro atacantes apesar de o setor ser o mais prejudicado do clube. O técnico revelou que pode improvisar jogadores e chegou a subir três novos atletas para o profissional: o zagueiro Renê, o meia Tião e o atacante Wendel.

Atuando nas pontas, apenas Osvaldo está garantido. Como centroavante, Wellington Paulista retorna após dois meses tratando um problema na panturrilha. Kieza e Romarinho disputam uma posição.

"A gente já tinha uma base do time. Com as perdas da parada, ele (Ceni) procurou manter as características de jogadores dentro das posições para não mudar muito o sistema. Pode esperar um time bom e competitivo. Todo mundo é titular no time", afirmou o goleiro Felipe Alves.

Com o arqueiro mantido, a provável escalação leonina é: Felipe Alves; Quintero, Roger Carvalho, Gabriel Dias e Carlinhos; Juninho e Felipe; Marlon, Osvaldo, Wellington Paulista e Romarinho.

Visitante precavido

Único clube que ainda não venceu, o Avaí fechou os treinos. Alberto Valentim, que faz a estreia no time, deve escalar Vladimir; Léo, Betão, Luanderson e Paulinho; Pedro, Julinho, Gegê e Douglas; Lourenço e Brenner.