Fortaleza encontra dificuldades para treinar por causa das chuvas

As fortes chuvas que estão caindo em vários locais, notadamente no Estado do Ceará, têm feito a alegria de muitos, entretanto, no lado prático do futebol, têm trazido transtornos ao Fortaleza.

Com o time em duas disputas no momento, o Campeonato Cearense, no qual se classificou para a final e outra Regional, a Copa do Nordeste, há uma necessidade maior de treinos e as opções de local ficaram reduzidas. Mesmo com o clube possuindo um CT com vários campos.

O problema é que o Estádio Alcides Santos, onde a equipe treinava, passa por reformas. Restaria o CT, mas os campos estavam encharcados. O técnico Rogério Ceni se queixou disso e acrescentou que essa situação causa um impacto na preparação dos jogadores.

"Nós precisamos evoluir, ter mais opções e campo para treinar. Passamos a semana toda sem treinar, só o fizemos, ontem (terça).E foi apenas 20 minutos, porque eu não posso matar os caras antes do jogo", queixou-se o treinador, que acrescentou um problema decorrente dessa falta de locais de treino.

"Infelizmente, as condições climáticas não favorecem e a gente vem cansando um pouco no final do jogo, porque o trabalho numa academia não é o mesmo. No campo, você tem 105x68 de medidas, e na academia, 15x30, totalmente diferente", comparou Ceni.

Interpretação

O presidente do Leão, Marcelo Paz, acha que não houve, por parte de alguns, um entendimento correto das queixas do técnico: "Está se valorizando muito ou interpretando mal as palavras do Ceni. Nós treinamos desde o dia 2 de janeiro e todo esse período, em um dia, não se pôde treinar no campo, porque foram chuvas torrenciais e sequenciais impossibilitaram e a gente preferiu preservar o gramado. O resultado alcançado até aqui é fruto do empenho, da dedicação dos jogadores, da diretoria e da torcida", disse o dirigente.

O time do Fortaleza chegou à final do Estadual e na 2ª fase do Nordestão, apesar de estar enfrentando dificuldades com os locais de treinos em momentos decisivos