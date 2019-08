Fortaleza encara o Santos e precisa ser valente para surpreender; veja prováveis escalações

O Fortaleza tem uma prova de força hoje na Série A do Brasileiro. Às 16 horas, na Vila Belmiro, a equipe encara o Santos, líder da competição, em partida transmitida ao vivo pela TV Verdes Mares e Rádio Verdinha AM 810 - em tempo real no Diário do Nordeste e GloboEsporte.Com/ce.

Longe de casa, o duelo contra o Peixe é um choque de realidade para a filosofia de jogo desenvolvida pelo técnico Zé Ricardo. Realizando o último treino ontem, no CT do Palmeiras, o comandante esboçou a o time titular nos esquemas 4-4-2 e 4-3-3, apostando em segurar o Peixe e agredir no contra-ataque.

Dono do 9ª melhor desempenho no Brasileirão como visitante, em que somou sete dos 17 pontos conquistados, o Fortaleza está prestes a mudar radicalmente a maneira de atuar. Desta vez, adotando uma estratégia mais reativa, o objetivo é exigir mais organização e aproximação das linhas, tendo um time compacto e menos veloz nas laterais.

O risco, no entanto, é ficar muito exposto à pressão santista e apresentar poucas válvulas de escape diante de um time que venceu seis dos sete duelos em casa, sempre com uma postura agressiva. A dúvida na escalação paira sobre o treinador, que teve uma semana para avaliar os limites do elenco.

O Fortaleza nunca venceu o Santos na história, em tabu que perdura 46 anos. O jogo é uma oportunidade para galgar posições mais elevadas que a 14ª posição. Durante os treinamentos, o polivalente Gabriel Dias deixou a lateral direita e integrou o meio-campo, sendo o volante de maior contenção no meio de Juninho e Felipe. O setor também foi mais povoado com a chegada de um atleta de armação, com Marlon e Mariano Vázquez disputando a posição.

Recém-chegado, o zagueiro Jackson está à disposição e treinou ao lado de Quintero na defesa. Nathan briga por fora como concorrência para o atleta ex-Bahia.

Santos

Sampaoli fechou as atividades com bola ao longo da semana e testou peças novas no plantel principal. A expectativa é que o meia Jean Mota e o atacante Marinho, velhos conhecidos do futebol cearense, ganhem oportunidade de sair jogando.

Fora de casa, na Vila Belmiro, o Fortaleza enfrenta o Santos sem ser o favorito para a partida. No entanto, para surpreender, time do técnico Zé Ricardo precisa ser ousado na marcação e no ataque, mesmo longe do Estado

Prováveis escalações

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Jackson e Carlinhos; Felipe, Juninho, Gabriel Dias e Mariano Vázquez; Romarinho e Wellington Paulista.

Santos: Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Jorge; Diego Pituca, Jean Mota e Carlos Sánchez; Marinho, Eduardo Sasha e Soteldo.