Fortaleza encara o Horizonte, que busca primeira vitória em casa

Um jogo com duas propostas distintas marca a abertura da 5ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, na noite desta quarta-feira (27), às 21h30, no estádio Domingão, em Horizonte. Enquanto o Tricolor do Pici, terceiro colocado com sete pontos, luta para chegar à liderança do campeonato (junto ao Ceará), o Galo do Tabuleiro só somou três pontos em quatro jogos e busca sair das últimas posições (é apenas o 7º colocado. A partida será transmitida pela TV Verdes Mares, TV Diário, Rádio Verdes Mares e site do Diário do Nordeste (Tempo Real).

O Leão, apesar de está bem posicionado na tabela, tem estado sob pressão de seu torcedor já que teve resultados ruins nas duas últimas rodadas, quando perdeu de virada para o Atlético/CE e empatou sem gols contra o Ferroviário, pelo primeiro Clássico das Cores do ano.

Para quebrar essa sequência de resultados ruins, o Tricolor do Pici poderá contar com Júnior Santos. O atacante da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni tem vivido boa fase. Nos últimos oito jogos, o camisa 99 do Leão marcou cinco vezes e é o artilheiro máximo da equipe.

Em caso de vitória, o Tricolor precisa fazer um placar de, pelo menos, 7 a 0 para tomar a liderança do rival Ceará. Isso porque mesmo igualando os 10 pontos do Vovô, o Leão fica atrás no saldo de gols.