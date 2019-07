Fortaleza encara o Atlético/MG para mudar patamar como visitante

Os resultados dentro de campo são positivos, mas o Fortaleza está em Belo Horizonte para buscar um salto de patamar na Série A do Brasileiro e mais calmaria interna diante do Atlético/MG, hoje, às 16 horas, no Independência, em jogo válido pela 11ª rodada.

Após vitórias consecutivas contra Avaí e Cruzeiro, o técnico Rogério Ceni passou a exigir mais reforços no setor ofensivo para dar prosseguimento à campanha, que pode chegar ao terceiro jogo de invencibilidade na elite. O pedido foi atendido e o clube fechou ontem com Felipe Pires, ex-Palmeiras, por empréstimo junto ao Hoffenheim/ALE até o fim do ano. Jogando o favoritismo para o Galo, o comandante chegou a afirmar que o Leão não tem como surpreender o adversário pela falta de peças.

No plantel, os desfalques certos são os atacantes Edinho (motivos contratuais com o Atlético/MG), Éderson (cirurgia no joelho) e Osvaldo (lesão na panturrilha), além do volante Felipe (suspenso pelo acúmulo de cartões-amarelo). Encerrando preparação no CT do Cruzeiro, o time vai contar com o goleiro Felipe Alves. O arqueiro não havia participado de dois treinos na capital cearense por conta de um desconforto muscular.

Manutenção tática

Mesmo com as baixas, Ceni esboçou o Fortaleza no 4-2-4, esquema utilizado em nove dos 10 jogos realizados pelo clube no Brasileirão. O técnico também treinou com o reforço Mariano Vázquez entre os titulares, atuando como volante e meia, e cogitou o retorno do 4-3-3, mas o atleta argentino ex-Deportivo Pasto, da Colômbia, viajou para o duelo e não foi regularizado a tempo.

Sendo Romarinho o único atacante de velocidade, Marlon deve ser utilizado na última linha tricolor, aberto pela direita do ataque. O meia ressaltou que o grupo está preparado para enfrentar as adversidades como visitante.

"Os jogadores que estão aqui já provaram diversas vezes que têm capacidade para vestir a camisa do Fortaleza. Lógico que a gente tem perdas, mas os que estão vão demonstrar que sabem jogar tanto dentro de casa como fora", destacou Marlon.

Melhoria no retrospecto

Na 14ª posição na tabela, com 13 pontos, o Fortaleza tenta melhorar o desempenho como visitante na temporada. Em cinco jogos fora de casa, perdeu quatro e ganhou um.

Longe da Arena Castelão, o time marcou três vezes e sofreu nove gols, sendo vazado em todos os confrontos. No entanto, diante do Galo, a equipe carrega uma virada histórica como lembrança do último jogo entre as equipes na Série A: triunfo por 3 a 2, em 2005.

Na ocasião, o Atlético/MG vencia por 2 a 0 no Mineirão até os 35 do segundo tempo, quando sofreu tentos de Alan, Fumagalli e Alex Afonso nos minutos finais. Naquele ano, o Fortaleza se manteve na elite, enquanto o clube mineiro acabou rebaixado à Série B.

O histórico entre os times aponta equilíbrio. O Leão venceu quatro vezes, perdeu outras quatro e nunca empatou.

Galo ofensivo

Eliminado da Copa do Brasil para o arquirrival Cruzeiro, na última quarta (17), o Atlético/MG busca dar uma resposta ao torcedor. O técnico Rodrigo Santana tem todo o elenco à disposição e vai usar força máxima contra o Fortaleza. Ocupando a 4ª posição, com 19 pontos, a esperança para seguir no G-4 é o atacante Alerrandro, com 15 gols em 2019.