Fortaleza encara Cruzeiro em disputa tensa antes da bola rolar

Um duelo difícil na luta contra o rebaixamento que, por si só, já tem carga emocional extremamente pesada. Acrescente ainda a rixa de um ex-treinador, de personalidade forte e famoso no Brasil inteiro, com um elenco recheado de jogadores renomados e que estão sedentos para provar seu valor e levar a melhor sobre o antigo comandante.

É neste contexto que o Fortaleza enfrentará o Cruzeiro, amanhã, às 21 horas, no Mineirão, em partida repleta de tensão e com clima de final antes mesmo de a bola rolar.

Com 28 pontos, a Raposa ocupa a 17ª colocação, sendo o primeiro time na zona de rebaixamento. O Leão tem três pontos a mais e está em 14º. Pela situação atual dos dois times, o encontro já assegura importância diferenciada à disputa direta que pode ser decisiva para o futuro de ambos na competição.

Os atletas, dos dois lados, têm consciência disso. Assim como sabem que o fator Rogério Ceni, que reencontrará o ex-clube após saída conturbada, será um elemento que apimentará ainda mais o duelo no Mineirão.

Em 11 de agosto, o treinador deixou o Fortaleza para comandar o time mineiro. Em 26 de setembro, 35 dias depois, foi demitido por problemas de relacionamento com parte do elenco cruzeirense. Três dias depois, acertou seu retorno ao Fortaleza.

Um dos pivôs da queda de Ceni no Cruzeiro foi Thiago Neves, que garantiu que não abraçará o ex-comandante no reencontro.

"Eu vou encarar com muito respeito. A gente respeita o profissional. Ele vai defender as cores dele, nós vamos defender o Cruzeiro. Não tem porquê (dar um abraço). A gente não faz isso nem com o Abel, nem com o Renato Gaúcho (que foram seus treinadores no Fluminense). Tenho o foco em jogar, em ajudar o meu time", declarou o Camisa 10 em entrevista ao site Globoesporte.Com. Mas motivação para conquistar a vitória existe dos dois lados. Experiente no futebol, Rogério Ceni sabe que, especificamente nesta partida, terá que entregar algo a mais. Para isso, ele conta com o apoio de um elenco que tem maturidade para buscar o resultado positivo.

"A gente se preparou muito na semana e o clima do jogo é de final. São dois times concorrentes na parte de baixo da tabela e tem o Cruzeiro na zona. Vai ser um jogo mais difícil do que o que tivemos nas últimas semanas, quando saímos na frente, mas sofremos a virada do Flamengo, líder do campeonato. Depois foi o Grêmio, que conseguimos a virada, mas dentro de casa", afirmou o goleiro Felipe Alves.

Equipe

A delegação leonina já embarcou, ontem, para Belo Horizonte. As principais novidades ficaram por conta do zagueiro Jackson e do atacante Romarinho. Ambos desfalcaram o Tricolor nas últimas partidas por conta de lesões sofridas, mas seguiram viagem com o restante do grupo e serão opções para o duelo em território mineiro.