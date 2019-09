Fortaleza encara Botafogo e já tem Rogério Ceni à beira do gramado

O ciclo será completo. Passados 49 dias de litígio, Rogério Ceni retorna ao Fortaleza oficialmente para a continuidade do trabalho na Série A do Brasileiro. Com contrato assinado até dezembro de 2019, a reestreia, à beira do gramado, ocorre hoje, às 20 horas, contra o Botafogo, na Arena Castelão, pela 22ª rodada.

E não houve tempo perdido neste recomeço. Junto dos auxiliares Charles Hembert, Nelson Simões e do preparador físico Danilo Augusto, o primeiro e último treino de apronto antes da partida ocorreu ontem, mesmo dia em que desembarcou com a comissão técnica na capital cearense. O presidente tricolor, Marcelo Paz, ressaltou que a negociação com Ceni, após a demissão de Zé Ricardo, foi conduzida com agilidade entre as duas partes.

"Rogério montou todo o trabalho e vem dar continuidade. Mas tinha uma dúvida. Ele estava muito cansado. Disse muito claro para a gente: 'Eu só aceitaria qualquer convite se fosse do Fortaleza, nenhum outro time eu trabalharia neste ano. Eu tenho a opção de descansar, me reenergizar'. A gente foi conversando, tinha a convicção de que ele seria o melhor nome. E ele disse: "Não se preocupe (com o financeiro). Ninguém esperava que seria tão rápido", declarou o dirigente.

O contrato ocorre nos mesmos moldes do anterior, com manutenção do salário (R$ 250 mil). À priori, Ceni não deve aceitar ofertas de qualquer outro clube antes do encerramento da competição. Agora, reencontra um Leão que não vence há quatro jogos e está apenas três pontos da zona de rebaixamento - ocupa provisoriamente a 15ª posição, com 22 na pontuação.

A diretoria do clube aguarda a rescisão do técnico com o Cruzeiro no Boletim Informativo Diário (BID) para então regularizá-lo como treinador do Fortaleza. Mesmo que o tramite não seja finalizado antes da partida, Marcelo Paz assegurou que Ceni comandará a equipe contra o Botafogo.

"O clube pode sofrer uma sanção administrativa e não uma sanção de pontos, que geraria mais problemas", explicou. Uma multa também pode estar incluída na punição.

De volta ao Pici

No primeiro contato com o elenco, Ceni abraçou todos os jogadores e discursou antes da atividade na sede do clube, no estádio Alcides Santos, Pici. No plantel, as únicas caras novas para o comandante são o zagueiros Jackson, Paulão e o meia Matheus Vargas - atletas anunciados quando Zé Ricardo estava no cargo.

Todos estão à disposição, incluindo o volante Felipe e o atacante André Luís, que cumpriram suspensão automática. A expectativa é que Rogério Ceni mantenha a estrutura da equipe que enfrentou o Athletico/PR, no esquema 4-3-3, tendo em vista o período curto de trabalho.

No ataque, Romarinho e Osvaldo devem ganhar mais espaço entre os titulares por serem conhecidos do treinador. A dúvida fica para a montagem da defesa. Gabriel Dias, por exemplo, foi deslocado da lateral-direita para a posição de volante. Roger Carvalho, que fazia dupla com Quintero, sofreu uma lesão grave no joelho e não retorna ao time nesta temporada.

Carlinhos e Bruno Melo também protagonizaram uma disputa pela lateral-esquerda. Já na meta, Felipe Alves está em transição, o que deixa Boeck com a vaga - arqueiro esteve em campo nos duelos contra Athletico/PR e Palmeiras.

Como sistema tático, o Fortaleza vai voltar a investir em transições rápidas, priorizando passes curtos e avanços dos laterais até a linha de fundo adversária. A proposta é diminuir os lançamentos ou bolas aéreas, sempre explorando Wellington Paulista como um centroavante que recompõe o meio-campo e auxilia os volantes, deixando a equipe no 4-2-2 quando é atacada.

A marcação retoma o sistema de zona, sem necessidade de encaixe, como com Zé Ricardo, além de linhas adiantadas para dificultar a saída de bola adversária. "O Zé Ricardo não conseguiu dar a mesma dinâmica de jogo que tínhamos antes. Futebol é cheio de detalhe. O Zé tentou, mas não achou 'o ponto do doce' nestes sete jogos. Entendemos que era melhor mudar", ressaltou Marcelo Paz.

Poder de fogo

Sem vencer há três jogos, sendo duas derrotas seguidas, o Botafogo tenta se reerguer na tabela fora de casa. O técnico Eduardo Barroca vai precisar usar uma defesa alternativa. Entre as baixas no setor, o lateral-esquerdo Gilson, expulso, cumpre suspensão, enquanto o zagueiro Carli se recupera de lesão muscular.

Outras alterações serão os retornos dos meias Fernando e Luiz Fernando, que cumpriram suspensão no duelo com o Bahia. Convocado para a Seleção Brasileira para ocupar a lateral-direita, Marcinho será utilizado no ataque ao lado de Diego Souza, deixando o time carioca no esquema 4-4-2.