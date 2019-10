Fortaleza deve usar dupla de zagueiros inédita contra o Vasco

É chegado o momento de provar o elenco. Contra o Vasco, amanhã, às 16 horas, em São Januário, o Fortaleza deve entrar em campo com uma dupla de zagueiros inédita em 2019. Sem Quintero, suspenso, e Jackson, se recuperando de lesão no ombro, a solução para o técnico Rogério Ceni será recorrer aos dois únicos nomes disponíveis para a posição: Adalberto e Paulão.

Mais que uma substituição, a mexida tem impacto direto na forma de atuar da equipe. Principalmente com a saída do defensor colombiano, que havia atuado em todos os 23 jogos da Série A do Brasileiro, além de ser o líder em cortes (106) do time tricolor e apresentar 90% de passes corretos, atributo que auxilia a saída de bola leonina.

Jackson, por outro lado, foi contratado apenas em agosto, soma oito exibições, e logo adquiriu a titularidade. Responsável pelo primeiro combate quando as linhas de marcação se rompem, é quem tem mais êxito no duelo em solo, com 63% de aproveitamento. Mesmo estando relacionado, a tendência é que fique no banco devido à falta de ritmo.

A reposição da dupla vem acompanhada de dúvidas. Tanto Adalberto quanto Paulão foram contratados no momento em que Zé Ricardo era treinador. Além disso, o primeiro sequer estreou, enquanto o outro atuou pela 1ª vez com o time durante triunfo por 1 a 0 na Chapecoense.

A vantagem das opções, no entanto, é expressa com o entrosamento dos treinos. Os zagueiros atuam juntos em atividades táticas de campo, além de possuírem o perfil de retenção da posse de bola.

“O Adalberto eu conheço, tem um bom passe por dentro e faz ligação com extremos. O Paulão, dentro do jogo (com a Chape), achou bons passes, exceto uma bobeada. Foi uma boa estreia, mais de 10% do percentual de posse do time foi dele”, analisou Ceni.

Como aspectos físicos, ambos se destacam na bola aérea: Paulão (1,87m) e Adalberto (1,85) até elevam a estatura da defesa titular. Os zagueiros ainda carregam o trunfo da polivalência, com Paulão podendo atuar na esquerda, mesmo sendo destro, e Adalberto conseguindo jogar na lateral.

Plano B

Os volantes Derley e Felipe também estão aptos para a função de zagueiros e podem atuar improvisados. Os dois já foram utilizados por Ceni no setor de defesa.