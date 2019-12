Fortaleza conhece hoje o rival da Sul-Americana; entenda o sorteio

A participação inédita do Fortaleza na Copa Sul-Americana de 2020 começa hoje. A partir das 20h30, na cidade de Luque, no Paraguai, tem início o sorteio dos confrontos da competição. Único cearense classificado - e o 1º do Estado a disputar uma partida internacional fora do País - o clube será representado pelo presidente Marcelo Paz, que viajou para acompanhar o processo.

Na cerimônia, o Leão integra o Pote B, também conhecido como Zona Norte. Ao lado dos demais brasileiros (Goiás, Bahia, Vasco da Gama, Atlético/MG e Fluminense), o time divide o chaveamento com equipes da Colômbia, Equador, Peru e Venezuela.

Desta forma, obrigatoriamente, o adversário tricolor será do Pote A, a Zona Sul, que abriga os classificados do Chile, Paraguai, Uruguai e Argentina. A Bolívia também participa do torneio, mas ainda definirá os detentores das quatro vagas porque o campeonato nacional não foi encerrado.

Ao todo, 54 clubes participam da Sul-Americana. Destes, 10 serão oriundos da Libertadores: oito terceiros colocados da fase de grupos e os dois melhores eliminados na fase 3 da pré-Libertadores. A entrada ocorre na etapa seguinte do torneio, quando será realizado um novo sorteio.

Segundo o calendário divulgado pela CBF, os jogos de ida ocorrem nos dias 5 e 12 de fevereiro. A final está marcada para 7 de novembro, em duelo único, no Estádio Olímpico de Córdoba, na Argentina.

O plantel que ficar com a taça conquista o direito de disputar a Recopa Sul-Americana, contra o vencedor da Libertadores, além da Copa Suruga, diante do campeão da liga japonesa. A Conmebol ainda oferecerá uma vaga no Mundial de Clubes de 2021.

Desafio tricolor

A Sul-Americana reserva adversários difíceis ao Fortaleza. No caminho, o time de Rogério Ceni pode ter pela frente na estreia o Independiente-ARG, o maior campeão da Libertadores no país com sete títulos e o principal ganhador da Sula, com dois troféus.

Entre os hermanos há também os tradicionais Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield e o Lanús - o último ganhou o torneio em 2013 frente a Ponte Preta. Mesmo sem nunca terem vencido a competição, os chilenos têm o Audax Italiano como candidato mais forte.

No lado paraguaio, está o Nacional-PAR; e os uruguaios apresentam o Liverpool-URU. Todavia, é o Brasil que tem adquirido a hegemonia no torneio. Nas quatro edições passadas, os times brasileiros alcançaram três finais e foram campeões em duas: Athletico/PR e Chapecoense, o Flamengo ficou com o vice-campeonato.

Mesmo sem trabalhar a Sul-Americana como foco prioritário da temporada de 2020, a diretoria do Fortaleza traçou metas de desempenho e compreende como sucesso qualquer classificação do time.

Para além da força dos rivais, o Leão trabalha para ajustar o planejamento do ano, que terá um calendário robusto. A projeção é que, em fevereiro, o time participe de forma simultânea da Sula, do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste.