Fortaleza começa a receber 'reforços' do departamento médico

Vivendo um bom momento na temporada, o Fortaleza, aos poucos, passa a contar com mais opções de atletas à disposição do técnico Rogério Ceni. E esse aumento de alternativas vem chegando em boa hora, visto que a equipe se prepara para as finais do Campeonato Cearense. Dois atletas que estavam machucados, voltaram a treinar na tarde de ontem.

O volante Paulo Roberto e o atacante Matheus Alessandro, que estiveram com estiramento muscular, retornaram ao treino com bola, na tarde de ontem, no CT Ribamar Bezerra. Ainda não foi com a intensidade dos demais atletas, mas já mostraram estar recuperados e buscando o condicionamento físico.

Último jogo

A última vez em que Matheus Alessandro participou de um jogo pelo Fortaleza foi no dia 23 de março, no empate por 1 a 1 contra o Moto Club, em São Luís do Maranhão. Ele ainda está lutando pela posição de titular e já fez sete partidas.

Já o volante Paulo Roberto atuou pela última vez no dia 30 de março, na vitória por 1 a 0 sobre o ABC/RN, quando ele se lesionou e foi substituído por Derley.

O próprio Derley também se lesionou na coxa, porém, ontem à tarde, já deu as primeiras voltas ao redor do campo, ao lado do lateral-direito Diego Tavares. Este, passou por cirurgia no joelho no ano passado e se recupera no CT.

O meia Dodô, que foi para a entrevista coletiva na tarde de ontem, disse da sua satisfação em chegar ao gramado e ver colegas que estavam afastados por contusão, participando das atividades.

"É importante ter todos os jogadores à disposição. A gente fica chateado quando algum companheiro se machuca, é uma situação muito ruim. O Paulo e o Derley são grandes jogadores, estão sempre atuando. Ficamos felizes com a volta deles e esperamos que estejam 100%. É importante contar com todos nesses dois jogos finais", disse Dodô.

Arbitragem Fifa

Na segunda entrevista coletiva do dia, o diretor de futebol do Fortaleza, Daniel de Paula, informou que o clube vai pedir arbitragem da Fifa para os jogos decisivos do Campeonato Cearense e uso do VAR.

"A gente já estava com essa ideia, porque mesmo tendo dado um voto de confiança aos árbitros locais, tivemos uma arbitragem desastrosa em Sobral no jogo contra o Guarany", justificou o diretor de futebol do Leão.