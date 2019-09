Fortaleza busca reação na Série A do Brasileiro contra o Goiás

Mesmo em pontos corridos, a Série A do Campeonato Brasileiro proporciona confrontos que são verdadeiras decisões. Duelo em casa, contra adversário direto, que briga pelos mesmos objetivos e que vale manutenção da distância para o Z-4 é o tipo de jogo que não se imagina outro resultado a não ser a vitória. É este o pensamento do Fortaleza para enfrentar o Goiás, às 16 horas, na Arena Castelão, em jogo que pode sacramentar ainda o 1º triunfo do técnico Zé Ricardo no comando tricolor.

Após uma derrota e um empate, o comandante leonino terá que melhorar, em paralelo, o seu retrospecto e também o do próprio Fortaleza, que vem de três derrotas nos últimos jogos no Castelão.

Não poderia haver momento mais oportuno para retomar o caminho das vitórias. Se bater o Goiás, o time cearense ganha, no mínimo, uma colocação, já que empata em pontos com o time esmeraldino, mas supera o adversário no saldo de gols. Dependendo de outros resultados, o Tricolor pode saltar até quatro posições na tabela e terminar a 17ª rodada em 11º.

Mais importante do que isso é manter distância para a zona de rebaixamento. A vantagem, atualmente, é de quatro pontos, mas pode tanto aumentar para sete como diminuir para um. Esses são alguns dos elementos que fazem a partida de logo mais ter caráter de decisão.

"Goiás vai vir muito forte. Precisamos entrar concentrados, precisamos voltar a vencer já que o time não ganha há três jogos em casa, né?! Vamos com tudo, com o apoio da torcida", destacou o lateral-direito Tinga, que fez o gol de empate contra o Santos.

Para o jogo de hoje, o técnico Zé Ricardo será forçado a fazer mudanças na equipe. Suspensos, o lateral-esquerdo Carlinhos e o volante Juninho estão fora. Bruno Melo assume a vaga no sistema defensivo, enquanto Nenê Bonilha, Marlon e Mariano Vázquez podem entrar no meio-campo tricolor.

Quem também está fora é o meia-atacante Edinho. Apesar de ter treinado na última sexta-feira (30), o Camisa 7 passou a semana inteira afastado dos gramados por conta de fascite plantar no pé direito.

Adversário misterioso

O técnico Ney Franco fez suspense e não divulgou a escalação do Goiás. O treinador tem duas opções: escalar Marlone e compactar mais o meio-campo ou optar por alternativa mais ofensiva, com o atacante uruguaio Leandro Barcia.