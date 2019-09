Fortaleza busca maior pontuação da história do clube no 1º turno

Dentro das logísticas de resultado exigidas pelo futebol, o cenário do Fortaleza é de redenção após a vitória sobre o Goiás na Arena Castelão. Saltando para 12ª posição, com 21 pontos, a equipe tem a chance de evitar a zona de rebaixamento no 1º turno e ainda alcançar metade da pontuação média necessária para ficar na Série A do Brasileiro contra o Fluminense.

Em casa, sábado (7), às 17 horas, pela 17ª rodada do Brasileirão, o time comandado por Zé Ricardo espera melhorar o desempenho como mandante e se aproximar da meta estipulada pela diretoria: 25 pontos em 19 partidas.

O número é expressivo porque, caso alcançado, se torna a maior marca da história do clube desde que a elite nacional passou a ser disputada com 20 participantes. Em 2006, até então a última participação leonina na 1ª divisão, a equipe atingiu 20 pontos.

O curioso é que o recorde cearense de pontuação na era dos pontos corridos é 30, sendo conquistado pelo próprio Fortaleza, na edição de 2005, quando o torneio nacional contava com 22 times - o que acrescia a quantidade de rodadas. No atual formato, restando dois jogos, o máximo que o time pode alcançar é 27. Além do time carioca, o Leão ainda encara o Bahia, fora de casa, dia 15 deste mês, para encerramento do turno.

“Na teoria, é uma beleza atingir metade da meta (para ficar na Série A), que é 44, 45 pontos. O campeonato é muito difícil. Temos dois jogos, ainda, um em casa e outro fora, então vamos tentar pontuar o máximo possível para, no 2º turno, ficar mais tranquilo, até porque já vamos conhecer os adversários. A dificuldade aumenta, mas o conhecimento diante das equipes aumenta e dá mais tranquilidade. O 2º turno é mais acirrado porque acaba dividindo quem vai brigar por título, para não cair e para sul-americana”, declarou o goleiro Felipe Alves.

Para não correr o risco de entrar no Z-4 até o início do returno, o Fortaleza precisa somar, pelo menos, mais 2 pontos, o que o assegura em 16ª. Caso o Tricolor some triunfos e engate a 3ª com resultado positivo em sequência, a equipe pode subir até para 9ª, mantendo-se na faixa de classificação para Sul-Americana.

Desafio de público

O Fortaleza fez história na partida contra o Goiás ao registrar 33.573 espectadores na Arena Castelão. O público fez o time cearense subir a média de torcedores pagantes para 30.224 na Série A do Brasileiro, maior índice do clube nos últimos 20 anos.

O Tricolor é detentor da 5ª maior média de público da elite nacional, sendo superado apenas por quatro times: Flamengo (49.212), São Paulo (37.064), Corinthians (35.887) e Palmeiras (32.677). Totalizando oito jogos como mandante, o time já levou 241.795 pessoas na Arena Castelão.

Diante do Goiás, o Leão também alcançou o recorde de check-ins de sócio-torcedores executados em uma partida, alcançado 70%. Segundo balanço divulgado pelo clube, o recurso online era usado por 55% dos sócios em maio. Ao todo, 17.491 sócios-torcedores foram registrados no borderô.

A quantidade foi superior às médias de público pagante de nove clubes do Brasileirão: Botafogo, Athletico/PR, Atlético/MG, Grêmio, CSA, Goiás, Santos, Avaí e Chapecoense. Para a partida com o Fluminense, o check-in fica disponível até 48 horas antes do duelo.