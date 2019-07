Fortaleza acelera para refazer ataque

O Fortaleza tem dez dias para recompor a sua linha de frente, que foi um dos setores onde mais houve saída de atletas, lesões e até expulsão. No dia 13, às 17 horas, a equipe enfrenta o Avaí, na Arena Castelão, pela 10ª rodada da Série A, e precisará repor uma das principais armas do time, que é o seu ataque veloz.

Antes mesmo de iniciar a pausa na Série A do Brasileiro para a Copa América, o Leão já começou a ter baixas no setor. A primeira delas foi Edinho, que sentiu uma lesão no músculo adutor da coxa.

Posteriormente, já na parada da Copa América teve início a saída de atletas. Os atacantes Marcinho e Matheus Alessandro foram negociados, o primeiro para o futebol chinês e o segundo para a Coreia. O artilheiro do time na temporada, Júnior Santos, se transferiu para o Kashiwa Reysol, do Japão.

Dos atletas de ataque que deixaram o clube, Júnior Santos e Marcinho foram os mais utilizados pelo técnico Rogério Ceni. Marcinho participou de 23 jogos, marcou quatro gols e estava em ascensão. Júnior Santos tinha atuado em 27 partidas e marcado 10 gols na temporada, mas havia caído de produção nos últimos jogos. Matheus Alessandro não estava tendo muitas chances.

Osvaldo

O atacante Osvaldo, no momento, está impedido de jogar pelo Fortaleza. Expulso contra o Grêmio, o atleta foi suspenso por duas partidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Para colocá-lo em campo, o Leão deu entrada no mesmo STJD em um pedido de efeito suspensivo e aguarda uma resposta.

Esperança

Uma boa notícia é que o atacante Edinho entrou no período de transição no departamento físico na tarde de ontem e tem grandes chances de estar recuperado no dia 13. "Ficamos felizes em ver Edinho retornando, e esperamos que ele recupere a forma inicial", disse o volante Juninho.