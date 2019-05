Formiga está pertíssimo de um recorde no futebol feminino

Caso jogue um único segundo na Copa do Mundo da França, que começa no dia 7 de junho, algo que é provável, a volante brasileira Formiga se tornará a mais velha atleta a atuar em um Mundial feminino.

Formiga, que jogou sua primeira Copa na Suécia, em 1995 - ou seja, no século passado -, tem hoje 41 anos e 75 dias.

A atual recordista é a americana Christie Pearce (à época Rampone, antes de se separar do marido), zagueira que no Mundial de 2015, no Canadá, participou da final contra o Japão com 40 anos e 11 dias.

Será um feito para Formiga (apelido de Miraildes Maciel Mota), em sua sétima Copa, superar a marca de Christie. No ranking mundial amplo dos mais velhos em mundiais, entre homens e mulheres, ela ficará em 4º lugar.

Recordista egípcio

Será muito difícil ultrapassar o recordista, que passou a ocupar essa posição há menos de um ano, no Mundial da Rússia. O goleiro egípcio Essam El-Hadary, aos 45 anos, 5 meses e 10 dias, atuou como titular contra a Arábia Saudita no jogo final da seleção de seu país na fase de grupos. El-Hadary, que ainda está em atividade, foi o capitão na derrota por 2 a 1, em Volgogrado. Outro goleiro, o colombiano Faryd Mondragón, entrou em campo em uma Copa do Mundo com idade superior à de Formiga. Na Copa de 2014, substituiu Ospina na goleada por 4 a 1 sobre o Japão, em Cuiabá, na fase de grupos. Tinha 43 anos.

Somente mais um jogador, e esse de linha, supera a volante brasileira. O atacante camaronês Roger Milla estava com 42 anos, 1 mês e 8 dias quando enfrentou a Rússia na Copa de 1994, nos EUA, e acabou goleado com sua seleção por 6 a 1.