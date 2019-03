Fora de ação e pressionado

Bastaram quatro lutas no UFC para Paulo "Borrachinha" Costa (foto) entrar no top 10 da divisão dos médios do UFC e assumir a 7ª posição no ranking. Invicto na carreira, o mineiro tinha tudo para decolar de vez no evento, não fosse o balde de água fria dessa semana. Borrachinha lutaria com o cubano Yoel Romero no main event do UFC Miami, dia 27 de abril, mas o nº 2 do ranking recusou o duelo por suspeitar de um possível doping do brasileiro. Foi o bastante para o mundo da luta criticá-lo.

A fama de provocador deu lugar ao silêncio, já que o mineiro disse que não iria se manifestar sobre o caso enquanto o UFC não esclarecesse a situação (sua retirada do card) de forma oficial. O fato é que a Usada, entidade responsável pelos exames antidoping, só divulga os resultados depois de todas as contra-provas dos atletas. No entanto, Borrachinha se defendeu ao afirmar que não precisa fazer uso de substâncias proibidas para ter alto rendimento.

A verdade é que Paulo Borrachinha voltou a alfinetar os compatriotas Cezar Mutante e Antônio Cara de Sapato, ambos campeões do TUF Brasil, e acabou ouvindo o que não queria. Primeiro foi Cara de Sapato, que contestou o fato de Borrachinha estar na sua frente na corrida pelo cinturão tendo menos atuações e vitórias do que ele na organização. Logo depois foi a vez de Mutante, que defendeu Cara de Sapato e também jurou que iria "enterrar" o lutador mineiro quando tivesse a oportunidade de enfrentá-lo.

Hora de reagir

O que vemos agora é que Paulo Borrachinha, considerado um dos lutadores brasileiros mais promissores na categoria até 84kg, virou uma verdadeira incógnita. De fato, embora tenha quatro vitórias em quatro lutas no evento, ele nunca enfrentou um adversário que realmente o testasse e justificasse sua posição no ranking.

A luta com Yoel Romero seria, sem dúvida, o divisor de águas para a gente saber o verdadeiro potencial de Borrachinha que, na minha opinião, deveria aceitar a luta contra Antônio Cara de Sapato. Seria a melhor maneira de dar a volta por cima e sair do cage com a devida moral na categoria.