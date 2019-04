Focado na permanência, Ferrão estreia contra Botafogo/PB

Após 13 anos, o Ferroviário retorna para a disputa na Série C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (28), o Tubarão da Barra encara o Botafogo/PB, às 17 horas, no Estádio Almeidão, em João Pessoa. A última vez que o Peixe havia disputado a terceira divisão nacional foi em 2006, quando fez sua melhor campanha na competição e quase subiu para a Segundona.

Sem ter tido um bom início de temporada, o Tubarão da Barra terminou a segunda fase do Campeonato Cearense na sexta colocação tendo entrado em campo sete vezes e sofrido três derrotas, com dois empates e apenas duas vitórias.

Com uma reformulação no elenco após o fracasso no Estadual, o Ferroviário inicia a briga pelo principal objetivo no ano: garantir permanência na Série C e, posteriormente, lutar pelo acesso para a Série B. Para o jogo deste domingo (28), o técnico Marcelo Vilar relacionou 20 atletas, mas já começará o certame com uma baixa de quatro atletas.

Isaac Prado, com estiramento muscular no adutor direito; Cal Rodrigues, com uma lesão no ligamento do tornozelo direito; André Lima, com desvio no metatarso; e Léo Jaime, ainda sem condições de jogo, são desfalques para o Ferrão.

Por outro lado, o atacante Edson Cariús está apto e viajou com o restante do grupo para a Capital paraibana, na manhã da última sexta-feira (26). O camisa nove coral é o artilheiro do time com 12 gols marcados em 15 jogos, sendo dois deles contra o Corinthians, na 1ª fase da Copa do Brasil.

"Podemos colocar o Ferroviário na Série B. Mas, para isso, a gente tem que fazer totalmente diferente do que fizemos no Estadual", comenta o atacante coral.

Cariús chegou a ter sua ida ao Ceará especulada, mas negou afirmando seu compromisso com o Ferroviário. "É normal ter essas especulações, mas é importante que eu esteja tranquilo, trabalhando e focado em prol de ajudar o Ferroviário. Esse é meu objetivo e eu espero estrear bem".

Adversário

Diferente de como tem sido na equipe cearense, a torcida do Botafogo/PB tem muito o que comemorar. Além de ter se sagrado tricampeão paraibano após vencer seu rival Campinense nos dois jogos da decisão, o Belo está classificado para a semifinal da Copa do Nordeste, onde terá o Fortaleza como adversário. A partida está marcada para 8 de maio.

"O Botafogo está montando um elenco cada vez mais forte. Tenho acompanhado os jogos, assisti às finais do Paraibano. Estamos no caminho certo", disse Hiago, recém-contratado pelo Belo.