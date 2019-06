Floresta vai ao interior paraense em novo mata-mata da Série D

O Floresta inicia hoje, fora de casa, mais um mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. O time do técnico Raimundinho, único representante cearense nas oitavas de finais, visita o Bragantino/PA, às 15 horas, no Estádio Diogão, em Bragança, interior paraense. O duelo é válido pelo jogo de ida, com o time cearense decidindo em casa no dia 8 de julho, no PV, uma vaga para as quartas de final, fase que vale o acesso.

O Verdão da Vila Manoel Sátiro enfrentará um adversário já conhecido, por já o ter enfrentado na 1ª fase. Os dois avançaram no Grupo A4, ambos com nove pontos, mas com o Tubarão do Caeté terminando líder pelo maior número de vitórias.

Nos confrontos, uma vitória para cada lado: 3 a 1 para o Floresta, no estádio Presidente Vargas, e 3 a 2 para o Bragantino/PA, no Diogão - resultados que se repetidos, classificam o time cearense.

Lembrando que a vaga será definida nos pênaltis ao fim dos dois jogos em caso de empates ou uma vitória para cada pelo mesmo saldo de gols.

Tudo que o Floresta quer é fazer boa atuação fora de casa para buscar a vaga no Ceará.