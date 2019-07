Floresta inicia decisão por vaga na Série C contra o Jacuipense

O Floresta inicia, nesta segunda-feira (15), no Estádio Presidente Vargas, mais um mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, agora o mais importante de sua bonita jornada. Afinal, o time do técnico Raimundinho, único representante cearense nas quartas de final, está a dois jogos do sonhado acesso para a Série C. O adversário é o Jacuipense/BA.

E para abrir uma vantagem no confronto contra o time baiano, o Floresta faz o 1º jogo em casa, às 16 horas. O duelo de volta está marcado para o dia 21, no interior baiano, às 15 horas no Valfredão.

Para chegar a esta fase decisiva para o acesso, o Floresta precisou de um grande resultado em casa contra o Bragantino/PA, ao vencer por 3 a 1, partida considerada modelo para sair vencedor hoje.

Naquele jogo, o Floresta foi taticamente perfeito, abrindo três gols de diferença com autoridade, destaque para a grande partida do atacante Paulo Vyctor, autor de dois gols na disputa.

"Temos duas grandes batalhas pela frente. Serão 180 minutos. Não podemos nos desesperar nos primeiros 90 e jogar com sabedoria, obediência tática, como pede nosso técnico. É manter o mesmo foco e fazer aquilo que a gente sabe. Quando chegar em campo, temos que desempenhar nosso papel e se Deus quiser conquistarmos nosso acesso".

Para o duelo, o técnico Raimundinho não terá o zagueiro Caça-Rato, expulso diante do Bragantino/PA no PV. No Jacuipense, que eliminou o favorito América/RN na rodada anterior, o destaque é o atacante Marcelo Nicácio, hoje com 36 anos e com passagem importante pelo futebol cearense, ao jogar por Fortaleza, Ceará, Icasa, Caucaia e Atlético/CE.

"A nossa equipe é cascuda, experiente e sabe aquilo que quer. Entramos na competição com um pouco de desconfiança, mas sabíamos da capacidade do grupo e o nosso trabalho está sendo bem reconhecido. Temos uma oportunidade para coroar com esse acesso", destacou Nicácio.