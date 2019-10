Flamengo gastador encara Grêmio que recicla atletas

Quem olha para a lista de artilheiros da Série A entende por que o Flamengo é o líder. Gabriel, é o artilheiro com 18 gols; Arrascaeta, marcou 10 vezes, e Bruno Henrique, autor de oito, anotaram 76% dos tentos flamenguistas. O trio chegou este ano à Gávea.

Para montar não apenas esse poderio ofensivo, mas boa parte do time que lidera o Brasileiro e que enfrenta o Grêmio, às 21h30 de hoje, no jogo de ida das semifinais da Libertadores (TV Verdes Mares exibe), a diretoria rubro-negra precisou investir muito.

O balancete do 1º trimestre de 2019, disponível no site do Flamengo, mostra que o gasto com reforços foi de R$ 138 milhões entre direitos econômicos dos atletas, luvas e comissões a intermediários.

Só em Arrascaeta, a contratação mais cara, a cúpula flamenguista desembolsou R$ 80 milhões por 75% dos seus direitos econômicos. Gabriel, que chegou por empréstimo até o fim da temporada, receberá por 2019 cerca de R$ 15 milhões em salários.

Bruno Henrique, que completa o trio artilheiro, custou R$ 26 milhões. Rodrigo Caio, ex-São Paulo, foi contratado por R$ 24 milhões. O técnico português Jorge Jesus ainda herdou o lateral-direito Rafinha, ex-Bayern de Munique, e o lateral-esquerdo Filipe Luís, ex-Atlético de Madrid.

Outro planejamento

Sem o mesmo poder de investimento do adversário, o Grêmio busca em jogadores repatriados ou negados por outros clubes a reciclagem do futebol desses atletas.

Os cabelos brancos de Léo Moura, por exemplo, entregam o passar do tempo. Ídolo no Flamengo, de 2005 a 2015, o lateral-direito completará 41 anos neste mês de outubro. Após deixar o clube carioca, passou pelo Fort Lauderdale, da NASL (liga alternativa nos EUA), pelo Goa, da Índia, Metropolitano/SC e Santa Cruz.

O caso de Léo Moura é o mesmo de Cortez, de 32 anos, na outra lateral. Campeão da Sul-Americana de 2012 com o São Paulo, o lateral-esquerdo não repetiu no ano seguinte o desempenho da temporada campeã e chegou a ser emprestado ao Benfica/POR.

Além desses dois, Geromel, Kannemann, Michel, Luan e Everton também já faziam parte do time que superou o Lanús na conquista do tricampeonato da América.

É na manutenção do elenco vitorioso das últimas temporadas e na motivação, que o Grêmio se arma para receber o Flamengo.