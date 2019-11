Flamengo faz 1º treino em Lima e mostra empolgação com torcida

Mesmo distante do Rio de Janeiro, o time do Flamengo garante estar confiante que terá um apoio maciço e decisivo da torcida na final da Copa Libertadores, sábado, contra o River Plate, em Lima.

Nesta quinta-feira, os jogadores sentiram a expectativa na cidade durante o primeiro treino na capital do Peru, ao encontrarem alguns torcedores na porta do hotel e no próprio local da atividade, o CT da seleção peruana.

Alguns flamenguistas ocuparam as simples casas ao redor do campo de treino para manifestar o apoio com gritos e bandeiras. "A gente sente o carinho, o respaldo de todo torcedor. Essa torcida é maravilhosa e única. A gente tem que estar tranquilo porque não pode entrar no jogo de forma diferente do que vem fazendo durante todo o ano", afirmou o meia uruguaio Arrascaeta.

Lima está bastante movimentada pela presença de torcedores do Flamengo, e os jogadores já sentiram esse apoio mesmo antes de deixar o Brasil. Na quarta-feira de manhã, no Rio de Janeiro, o ônibus do time foi cercado por flamenguistas na saída do Ninho do Urubu rumo ao aeroporto, em atitude que deixou o elenco bastante surpreso e emocionado.

"Acho que foi uma coisa histórica, um feito histórico da torcida Não posso falar porque não lembro de anos anteriores, mas foi emocionante o que aconteceu", afirmou o goleiro Diego Alves. "Ficamos felizes pelo apoio. Foi importante, sim, para todo mundo perceber o momento que o time está vivendo e a alegria que a gente está levando para a torcida", acrescentou.

O apoio da torcida será um peso ainda maior por se tratar da inédita final em jogo único. Para Arrascaeta, a presença dos flamenguistas e o caráter ainda mais decisivo da partida vão transformar o ambiente do estádio.

"Será um dia muito especial para todos nós podermos participar desse evento. É incrível o que estamos vivendo no dia a dia. Acho que vai ser um caldeirão aquele estádio lá, com duas torcidas que vão querer ficar na história", explicou o jogador.

Galvão

O narrador da TV Globo Galvão Bueno não transmitirá a partida pela televisão. Ele teve um mal-estar na manhã de ontem, em Lima. Ele foi levado para exames na clínica Anglo-Americana, passou por um cateterismo e ficará 48 horas em observação.