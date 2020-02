Flamengo e Athletico/PR decidem a Supercopa do Brasil

Depois de quase 30 anos sem aparecer no calendário do futebol nacional, a Supercopa do Brasil voltou. Neste domingo (16), às 11h, o campeão brasileiro Flamengo e o campeão da Copa do Brasil Athletico-PR disputam o troféu em jogo único no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Neste resgate da competição, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) busca dar ares de grandiosidade ao evento, principalmente por meio do valor da premiação: R$ 5 milhões para o campeão e R$ 2 milhões para o vice.

O valor do prêmio e a oportunidade de levantar uma taça no início da temporada motivam athleticanos e flamenguistas a entrarem com força máxima para o confronto.

O evento foi concebido para abrir a temporada do futebol brasileiro. Ele seria realizado no dia 16 de janeiro, ainda antes do início dos estaduais. Não havia sido considerada pela confederação, porém, a possibilidade de o campeão brasileiro ser também o campeão da Libertadores.

Com a dupla conquista do Flamengo, a confederação teve de adiar a disputa do troféu para respeitar o período de férias do clube rubro-negro, que só começou após o Mundial de Clubes, encerrado em 21 de dezembro de 2019.

A ideia da CBF é fazer um rodízio de sedes nas próximas edições. Para o duelo em Brasília, 40 mil ingressos (de um total de 71 mil) foram vendidos até esta sexta-feira (14).

O Flamengo jogou três vezes no Mané Garrincha pelo Brasileiro do ano passado (Vasco, CSA e Avaí), com média de 50.200 torcedores por partida. No clássico com os vascaínos, que recebeu 65.418 pagantes, o ingresso mais barato era o da arquibancada superior, a R$ 65 (meia).

A mesma arquibancada é vendida a R$ 100 (meia) para a Supercopa, que tem ingressos de até R$ 600 para camarotes. Um desses camarotes, inclusive, receberá um pocket show da dupla sertaneja Maiara e Maraísa e custará R$ 500, sem opção de meia-entrada.

A Supercopa terá transmissão da Globo e do SporTV. A geração de imagens, porém, será da própria CBF, com 17 câmeras. O Canal 11, de Portugal, também adquiriu os direitos para transmitir os jogos. A tentativa de fazer com que a Supercopa enfim tenha sucesso no Brasil contrasta com o fracasso das duas únicas edições realizadas do torneio.

A primeiras delas, em 1990, correu o risco de não acontecer em razão da falta de datas livres no calendário. Inicialmente, o duelo entre Vasco (campeão brasileiro de 1989) e Grêmio (campeão da Copa do Brasil de 1989) estava previsto para o mês de janeiro.

"Só sabemos que não será mais possível jogar com o Vasco no dia 28 deste mês. Seria melhor até que esse jogo não ocorresse", disse o então presidente gremista Paulo Odone, cuja declaração consta na edição de 10 de janeiro de 1990 do jornal O Fluminense.

Confrontos

Sem previsão de conseguir encaixar o torneio em meio às disputas dos estaduais e da Libertadores (os gaúchos estavam também na Copa do Brasil), Grêmio, Vasco e a CBF acordaram que os confrontos entre ambos pela fase de grupos do torneio continental valeriam pela Supercopa.

O Flamengo formará com Diego Alves; Rafinha, Thuler, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Arão, Gerson e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus. O Athletico terá Santos; Khellven, Thiago Heleno, Lucas Halter e Márcio Azevedo; Wellington, Erick, Cittadini e Marquinhos Gabriel; Nikão e Rony. Técnico: Dorival Júnior.