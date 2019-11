Final feminina é adiada devido à falta de vento apropriado

A brasileira Bruna Kajiya e a espanhola Rita Arnaus ocuparam as primeiras colocações da semifinal 1 do SuperKite Brasil 2019 e conquistaram duas vagas na final do Circuito. Mikaili Sol, Estefânia Rosa, Claudia Leon Martinez e Pippa Van Lersel se enfrentam hoje para saber quem ficará com as duas últimas vagas. A partir das 9 horas, as quatro semifinalistas entram na água para mostrar suas melhores manobras.

A semifinal II e a final deveriam ter ocorrido ainda ontem, sexta-feira (22), mas devido à falta de vento suficiente para que as provas ocorressem, os árbitros resolveram adiar a disputa para este sábado (23).

Entre os homens, o campeão foi o jovem atleta colombiano, Valentin Rodriguez que, na sua segunda competição profissional, já conquistou o título de melhor kitesurfista do mundo.

Premiação

Os atletas vencedores da etapa Brasil e do Circuito Mundial subirão ao pódio hoje para receber os troféus dos dirigentes da Global Kitesports Association (GKA). A premiação total para os melhores é de 25 mil euros, o equivalente a quase R$ 120 mil para os campeões da etapa do Cumbuco.

Celebração

Para encerrar o Circuito Mundial de Kiteboard, atletas e admiradores do esporte se reúnem no hotel Duro Beach, às 21 horas. A festa terá cenário paradisíaco, com direito à vista de frente para o mar. O som vai ficar por conta dos Djs Fil, Rodrigo Lobbão, Addler, Rubenlen10 e a banda The Mob.