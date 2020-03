Fifa e COI estudam as alterações

Com o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio em razão da pandemia de coronavírus, a Fifa e o Comitê Olímpico Internacional (COI) estudam uma possível permissão para que atletas que completarem 24 anos em 2021 possam participar da Olimpíada. A Seleção Brasileira, por exemplo, foi convocada, pela última vez, com 11 jogadores nascidos em 1997 que, portanto, correm o risco de ficarem fora da competição.

Federações, como a da Austrália, entraram em contato com as entidades organizadoras pedindo a exceção em virtude do adiamento da Olimpíada de Tóquio. Desde então, COI e Fifa estudam as possibilidades de uma mudança no limite de idade dos jogadores de futebol convocados para os Jogos.

"A Fifa acredita firmemente que a saúde e o bem-estar das pessoas envolvidas em atividades esportivas devem sempre ser a maior prioridade e, como tal, saudamos a decisão de COI. A Fifa trabalhará com as partes interessadas relevantes para tratar de todos os principais assuntos relacionados a este reagendamento", explicou a entidade, em comunicado oficial após o anúncio do adiamento da Olimpíada.

Há ponderações importantes que podem pesar na decisão de Fifa e COI. O futebol é um esporte coletivo, e os jogadores são convocados por uma comissão técnica a participarem da Olimpíada, ou seja, a vaga é da confederação, do país. O caso é diferente ao de um atleta de esporte individual, que conquista uma vaga graças à marca "pessoal".

A última convocação do técnico André Jardine conta com 11 jogadores brasileiros nascidos em 1997, ou seja, que completarão 24 anos em 2021. Nomes como Lucas Paquetá, do Milan, e Matheus Henrique, do Grêmio, estão entre eles.